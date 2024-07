En la MLS difícilmente puedan presumir al mundo de la celebración de una nueva edición del Juego de las Estrellas en ausencia de quien es el mejor futbolista en la historia de la competencia: Lionel Messi, quien se lesionó disputando la final de la Copa América con la Selección Argentina y se perderá el tradicional evento.

Aunque el jugador de Inter Miami estaba convocado para participar del partido que se celebrará este miércoles en el Lower Field de Columbus, Ohio, ante el combinado de estrellas de la Liga MX, desde el propio club descartaron su participación el lunes, al igual que la de Luis Suárez. Quienes sí jugarán serán Sergio Busquets y Jordi Alba.

Messi, que finalizada su participación en la Copa América también estuvo ausente de los duelos ante Toronto y Chicago Fire, ambos finalizados con triunfo para el equipo que conduce Gerardo Martino, se perderá también el estreno del equipo en la Leagues Cup a la que llega como campeón defensor, este sábado ante el Puebla mexicano.

Apenas culminada la Copa América, Messi presenció el partido de Inter Miami ante Toronto.

Una pesadilla para la MLS

El hecho de que a un día de disputarse en All Star Game entre la MLS y la Liga MX queden todavía una gran cantidad de entradas disponibles para presenciar el evento en el Lower Field de Columbus está íntimamente relacionado con la ausencia de Lionel Messi, quien ya ha demostrado ser no solo el mejor jugador sino también la figura más convocante que ha pasado por el fútbol de los Estados Unidos.

Así, tras una Copa América en que el país que será sede del próximo Mundial recibió numerosas críticas por deficiencias organizativas que quedaron expuestas a los ojos de los fanáticos de todo el planeta, no poder contar con el más grande futbolista de todos los tiempos en un evento que había sido pensado en torno a su figura se vuelve una pesadilla hecha realidad.

Jugará el All Star Game y lamentó la ausencia de Messi

El ex Boca Luciano Acosta, jugador del Cincinnati e integrante de la nómina de la MLS para disputar el All Star Game, lamentó la ausencia de Lionel Messi en el partido de este miércoles: “Para mi fue difícil, me hubiese gustado entrenar y jugar con uno de mis ídolos. Muy triste que no pueda estar, pero sabemos que tiene una lesión y esperamos que se recupere pronto”, expresó.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi

Tras perderse las victorias ante Toronto y Chicago Fire, todo apunta a que el delantero también estará ausente en los próximos dos cruces de Inter Miami. Serán por la fase de grupos de la Leagues Cup, dónde defienden el título, ante Puebla y Tigres el 27 de julio y 3 de agosto, respectivamente. Evaluarán posteriormente si puede estar en un eventual cruce de 16avos.