Martín Demichelis tuvo este viernes su estreno oficial como entrenador de Rayados de Monterrey y fue con empate 2-2 en su visita a los Xolos de Tijuana, por la quinta jornada del Apertura 2024 de la Liga MX. Apenas estuvo el ex River de cosechar sus primeros tres puntos con el equipo, pero el gol que marcó José Raúl Zúñiga en el octavo minuto de adición para el local lo obligó a conformarse con el reparto de unidades.

Más allá de ser Xolos un equipo de buen inicio de torneo, además de hacerse especialmente fuerte jugando en el Estadio Caliente, esa igualdad ya le valió a Demichelis las primeras críticas de parte de los especialistas de Multimedios Deportes, uno de los más importantes de tierras regiomontanas.

“Así como critican a los delanteros del Monterrey, es momento que Martín Demichelis, y este mensaje es para el estratega argentino, se ponga a trabajar en la defensa. Defendiendo de esta manera, porque ojo que fueron los Xolos de Tijuana, un América te hace cuatro y sin titubear. Es momento de trabajar en la parte baja”, expresó en su comentario el periodista Mauricio Ponce.

Y agregó: “Es la jornada 5, entiendo que no es para alarmarse, pero sí debe ser una señal para que Demichelis voltee a ver a la defensa y diga ‘muchachos, qué está pasando. Yo jugaba en Europa como defensa, era un central destacado. No me pueden defender así. Es una vergüenza'”.

Demichelis debutó con empate en Rayados de Monterrey.

También el periodista Luis Fernando Ibarra, sin caer tanto sobre el trabajo del entrenador, aseguró que el empate de Rayados en Tijuana tiene sabor a derrota. “El equipo se quemó físicamente. Me gustó la intención que tuvo Demichelis, pero el equipo estuvo destruido en los últimos minutos. En términos generales, Demichelis tiene mucho que trabajar. Terminó pesando la falta de intensidad. El tema físico se nota”, señaló.

Más optimista con lo que el DT argentino pueda lograr con el equipo a futuro, destacó: “Martín Demichelis hizo buena presión alta y seguramente tendrá buenos resultados si sigue trabajando de esa forma. Pero de momento a comer tierra, porque este resultado sabe bastante mal”.

Demichelis se dijo satisfecho tras el estreno

En su primera conferencia post partido con Rayados de Monterrey, Martín Demichelis dijo haber quedado conforme con la producción de sus dirigidos, aunque no con el desenlace del encuentro. “Estoy muy satisfecho. La bronca del final es por no haber podido cerrar el partido. Tuvimos para hacer el tercero y el cuarto. Iremos evolucionando. No tengo duda”, señaló.