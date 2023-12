Se acerca el primer año de aniversario del título del mundo para la Selección Argentina. Un torneo que Lionel Messi jamás olvidará en su vida. El ’10’ del seleccionado habló sobre el Mundial de Qatar en una entrevista para el ciclo ‘Campeones’.

Messi recordó lo que fue el título en Qatar 2022 y, sobre todo, los cruces que supo tener con Robert Lewandowski y Louis Van Gaal. “No jugué caliente. Fue un poco lo que pasó con Lewandowski. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta al respeto al rival“, comentó Leo al periodista Sebastián Vignolo en Star+.

“Yo nunca fui así. Dentro de la cancha pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto no lo hice nunca y no me gusta que lo hagan conmigo. Creo que Van Gaal lo hizo un poco a propósito, el arquero también había hablado. Esas cosas a mí no me gustan“, agregó.

Por su parte, a la hora de hablar de Lewandowski, reveló el porqué se enojó con él. “Me había molestado su declaración. Porque cuando gané el Balón de Oro y dije lo que dije, lo sentí de verdad. Y que él hable de la manera que habló, me molestó“, explicó.

La opinión de Messi sobre la MLS que sorprendió a todos

Luego del Mundial de Qatar, Messi decidió dar por terminada su etapa en el fútbol europeo. Culminó su contrato con PSG en junio de este año y optó por jugar en Inter Miami, equipo con el que ya ganó un título (Leagues Cup). Sin embargo, en la charla con Vignolo, sorprendió con una frase respecto a la MLS.

“Lo dije varias veces y es una realidad. Siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no“, empezó diciendo. Y continuó: “También soy consciente de que fui a una liga menor, pero pasan muchas cosas por la forma en que uno lo afronta y compite“.

En la MLS, Messi todavía no pudo desplegar todo su repertorio de grandes jugadas, ya que los problemas físicos debido a la gran cantidad de partidos que jugó con Inter Miami por la Leagues Cup y la US Open Cup le pasaron factura, junto a ciertos partidos con la Selección Argentina.

¿Messi llegará al Mundial 2026?

El próximo desafío de Messi será la Copa América 2024 con la ‘Albiceleste’, aunque no descarta la chance de jugar el Mundial 2026. “Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América, estar en muy buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos, e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no. Normalmente los futbolistas no juegan Mundiales a esa edad (39)“, comentó.

“Por eso dije que no creía que lo lograría. Parecía que me retiraría después del último Mundial pero sucedió exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aquí más que nunca. Después de sufrir tantos años, hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes había vivido y quiero vivirlo al máximo“, continuó.

Y finalizó: “Me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutar sin pensar en dos o tres años vista. No quiero pensar en el Mundial pero tampoco puedo decir al 100% que no estaré. porque puede pasar cualquier cosa. Por mi edad lo normal es que no logre llegar. Pero veremos hasta dónde puedo llegar. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez suceda. Pero yo Tenemos que mantenerlo real, será difícil“.