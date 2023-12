Alexis Mac Allister fue uno de los futbolistas que finalizado el partido en el Estadio Maracaná con victoria 1-0 de la Selección Argentina ante Brasil, por la sexta fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, se mostró desconcertado cuando fue consultado sobre las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, dejando abierta la posibilidad de despedirse del cargo de entrenador mucho antes de lo que todos, incluido el grupo de futbolistas, hubiesen imaginado.

En una entrevista exclusiva concedida a Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas del periodista Juan Pablo Varsky, el mediocampista del Liverpool recordó sin embargo una frase que le dijo el DT aquella noche, a la que no dio mayor importancia en aquel momento pero que con el correr de los días entendió que era un primer anuncio de las intenciones que iba a comunicar poco después en conferencia y que a estas alturas parecerían indicar que no continuará en la Selección Argentina más allá de la Copa América del año próximo, incluso que podría ya no dirigirla.

“En el partido contra Brasil, Scaloni me dijo: ‘Gracias por todo’. No lo relacioné con nada la verdad, pensé que era la emoción del momento. Cuando salgo a zona mixta, me hablan sobre lo que había pasado. Haremos lo posible para que siga”, expresó durante la conversación que pudo seguirse en vivo a través de Youtube y Twitch.

¿Cuál había sido la primera reacción de Mac Allister en el Maracaná?

Tal y como reconoció en la entrevista con Juan Pablo Varsky, Alexis Mac Allister se sorprendió cuando fue consultado por el futuro que el propio Lionel Scaloni había puesto en duda como entrenador de la Selección Argentina en el Estadio Maracaná. “No nos dijo nada ni vi lo que dijo. Si salió a decir algo, hay que respetar sus sentimientos. Desde nuestro lado, agradecerle, y queremos que siga con nosotros para siempre. Es un tema en el que no nos metemos para nada“, dijo aquella noche, cuando todavía desconocía los detalles de lo que había sucedido.

Las palabras de Scaloni poniendo en duda su continuidad

Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Lionel Scaloni cerrara la conferencia de prensa de una histórica victoria de la Selección Argentina en Eliminatorias ante Brasil en el Maracaná con una frase que incluso logró eclipsar ese gran momento deportivo. “Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer”, comenzó diciendo.

Y agregó: “No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando“.

