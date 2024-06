Thiago Messi, el hijo mayor del astro argentino, Lionel, hizo su estreno como futbolista en un torneo para menores de 12 años. Representó, junto a Benjamín Suárez, hijo de Luis, al Inter Miami en el VIII Torneo Internacional LALIGA FC Futures y luego de su partido, brindó su primera entrevista.

Acompañado por el propio Benjamín, otros dos compañeros y su entrenador, Thiago respondió las preguntas del presentador español José Ramón de la Morena.

A pesar de su edad, dejó algunas respuestas bastante interesantes, como cuál es la Selección en la que quiere jugar, el gol que más le gusta de su padre y la elección entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, el nuevo debate por ser el mejor futbolista de la actualidad.

Las mejores respuestas de Thiago Messi en su primera entrevista

– ¿Thiago con qué Selección va a jugar?

– Yo con la de Argentina.

– Pero tu naciste en España, tal vez te podemos convencer…

– No, no creo.

– ¿Cuál es el gol más bonito que recuerdas de tu padre?

– El de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United.

– ¿A quién elegis, Mbappé o Haaland?

– Si tengo que elegir uno me quedo con Haaland.

– ¿Le pegás con la derecha o la izquierda?

– No, derecha. Derecha. Con la izquierda no soy muy bueno, no salí a mi padre.

– Hoy juegan contra el Barcelona, ¿te resulta raro?

– No se si es raro pero si hay un poco de nervios. Es el pase a los cuartos y al equipo entero nos gustaría pasar a cuartos.

– ¿Estás nervioso?

– Si, un poco por la experiencia de estar jugando frente a tanta gente y poder mostrar el nivel que todos tenemos.

– ¿Te pone más nervioso ver jugar a tu papá o jugar vos?

– Jugar hoy

– ¿Y, te gusta más ver fútbol o jugarlo?

– No, jugarlo.

El gol de Lionel Messi que más le gusta a su hijo Thiago: el de cabeza al United.

Benjamín Suárez también dejó sus respuestas

El hijo de Luis Suárez también respondió algunas de las preguntas que le fueron hechas a Thiago Messi por parte de José Ramón de la Morena. Destacó que, a pesar de haber nacido en Inglaterra (cuando su padre aún jugaba en Liverpool), le gustaría jugar con Uruguay en el futuro.

El mejor gol de su padre, para él, es uno que le convierte al Mallorca, de taco, en el Camp Nou. Ese gol fue convertido el 7 de diciembre de 2019 en el triunfo por 5 a 2 del conjunto blaugrana, y estuvo nominado al Puskas de esa temporada. El premio, no obstante, quedó en manos de Heung-Min Son, del Tottenham.

Finalmente, destacó que su “ídolo” es Erling Haaland, descontando de la ecuación a su padre, por supuesto.

Thiago Messi junto a sus compañeros de la Sub12 del Inter Miami.

Thiago, Benjamín y el equipo Sub 12 del Inter Miami enfrentará ni más ni menos que al Barcelona en la siguiente ronda del Torneo Internacional LALIGA FC Futures, buscando un lugar en los Cuartos de Final.