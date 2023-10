Larissa Riquelme, modelo, actriz y conductora paraguaya que desde el Mundial de Sudáfrica 2010 fue bautizada como la “novia de la Selección de Paraguay” salió a pedir disculpas desde su cuenta de Twitter por el supuesto escupitajo de su compatriota Antonio Sanabria a Lionel Messi, durante el partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL que terminó con triunfo 1-0 para Argentina.

“Pido disculpas por el mal comportamiento de un compatriota. ¡Qué falta de educación! ¡Una falta total de respeto! Acabo de ver recién la nota que le hicieron a Messi”, escribió en señal de repudio a una actitud que el propio delantero del seleccionado paraguayo se había encargado de desmentir, pero que no evitó que sus propias redes sociales se llenaran de recriminaciones.

Previo al duelo entre argentinos y paraguayos, Larissa Riquelme había publicado en sus redes una serie de fotos luciendo una bufanda de su selección, intentando llevar suerte al equipo en el que Daniel Garnero hizo su estreno como entrenador tras la desvinculación de Guillermo Barros Schelotto. Ya finalizado el partido, exculpó al nuevo DT de la derrota. “Nada que reclamarle. Capaz el tiempo de los cambios, pero son muy pocos días de trabajo. Esperemos que el martes llegue un mejor resultado”, escribió.

El propio Lionel Messi fue consultado por la situación y aunque dijo no haberse percatado de nada en el momento, reconoció que tras el encuentro le habían hablado de lo sucedido. “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, señaló.

Sanabria, sin embargo, desmintió haber tenido esa actitud después de un cruce de palabras poco amigable con La Pulga. “Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos. Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”, dijo.

¿Qué hace Larissa Riquelme en la actualidad?

Tras ganar mucha fama en el Mundial de Sudáfrica 2010 como “Novia de la Selección de Paraguay”, lo que no solo le valió poder viajar al evento sino además muy buenos acuerdos económicos con importantes marcas comerciales, Larissa Riquelme continuó desarrollándose como modelo e influencer, pero también como presentadora y actriz.

Tras quedar en medio de un episodio que generó mucha polémica, luego que su expareja Jonathan Fabbro, que jugó para la Selección de Paraguay, fuese denunciado públicamente en 2017 por abuso sexual de una menor de edad, su exposición fue mucho menor. En la actualidad, sin embargo, se desarrolla como locutora de radio, viene de participar de un reality show en su país y promociona distintos productos desde su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores.

¿Qué se le viene a la Selección de Paraguay?

Con un inicio de Eliminatorias que pone en riesgo su participación en el próximo Mundial, habiendo conseguido apenas un punto sobre nueve posibles, la Selección de Paraguay necesita mejorar rápido su rendimiento y comenzar a sumar, oportunidad que tendrá el próximo martes cuando reciba a Bolivia en Asunción. Ya en la Fecha FIFA de noviembre, será visitante de Chile y local ante Colombia.