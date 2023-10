Antonio Sanabria fue protagonista de una de las imágenes más desagradables de las Eliminatorias. Una cámara lo capturó escupiendo justo después de haber discutido con Lionel Messi, dando a entender que la saliva era para el 10. Tras la fuerte repercusión que tuvo la situación, el jugador de Paraguay salió a desmentir el hecho.

En diálogo con TyC Sports, el delantero explicó que estuvo lejos de haber hecho lo que pareció mostrar la imagen: “Son cosas del partido. Me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero para nada. Él estaba lejos. Pasa que la imagen está tomada desde atrás y parece eso, pero nada que ver. Lo desmiento”.

Lejos de querer meterse en problemas, el actual futbolista del Torino de Italia aseguró que lo suyo con Messi no fue más que un cruce de palabras. Pese a que estaba enojado, el capitán argentino dejó en claro que no se había enterado del escupitajo durante el encuentro.

Qué dijo Messi sobre Sanabria

El 10 se mostró bastante molesto luego de haber visto la imagen viral: “La verdad que no lo vi, me dijeron en el vestuario. No sé ni quién es el chico este, no lo vi”. Cerrando el tema, Leo siguió: “Tampoco le quiero dar importancia. Si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor porque se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí”.

Scaloni también habló del escupitajo de Sanabria

En la conferencia de prensa, el entrenador argentino evitó ser terminante sobre el asunto: “No lo vi, no sé. Opino de algo que no vi, pero si hizo eso no está bien. Vi lo que pasó, que le sacó la pelota por encima a Leo cuando se la pedía. Tampoco vamos a pedir nada, no sé si se puede actuar o no sobre estos casos. Si hizo eso, está mal. No puedo decir otra cosa”.

¿Quién es Antonio Sanabria?

Antonio Sanabria es un jugador paraguayo que se desempeña como delantero de área. Juega en el Torino de Italia desde 2021, pero previamente tuvo pasos por Roma, Sassuolo, Betis, Genoa, entre otros.

Lo más curioso es que Tony se formó en Barcelona cuando Leo ya era una figura mundial. De hecho, en su etapa juvenil, hasta logró sacarse una foto con el mejor jugador del mundo.

Sanabria tiene 242 partidos como futbolista profesional y logró anotar un total de 64 goles y dar 18 asistencias. En toda su carrera, solo fue expulsado una vez. En la Selección de Paraguay tiene 29 partidos, con 2 goles y 2 asistencias.

Argentina venció a Paraguay y lidera las Eliminatorias

El equipo de Lionel Scaloni fue muy superior a su rival, que tenía al argentino Daniel Garnero debutando como su entrenador. La Albirroja no pudo ni incomodar a Emiliano Martínez (récord de imbatibilidad en la Selección Argentina) y la diferencia en el trámite del juego no se vio reflejada en el resultado.

Fue apenas 1 a 0 gracias a un golazo de Nicolás Otamendi a los 3′ del primer tiempo. De esta manera, la Albiceleste llegó a los 9 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas. Tras el empate de Brasil (1 a 1 con Venezuela en el Arena Pantanal), los campeones del mundo lideran en soledad.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras haber sumado de a tres contra Paraguay, la Selección ya piensa en lo que será su visita a Perú el próximo martes. Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima y comenzará a las 23 horas (de Argentina).

Una de las grandes incógnitas será la presencia de Lionel Messi, quien deberá ver si vuelve a ser titular o continúa en el banco de suplentes. El jugador dejó en claro que se sintió bien, pero no se animó a garantizar si irá de arranque en el próximo compromiso.