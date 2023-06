Luego de culminar la temporada con el PSG, se confirmó que Lionel Messi dejará el club parisino y que a su vez también se iría del fútbol europeo debido a que decidió que su nuevo equipo será el Inter Miami de la MLS. Acto seguido, se sumó a la convocatoria de la Selección Argentina para lo que está siendo la gira por Asía en donde la campeona del mundo enfrentará a Australia e Indonesia.

Desde Beijing, este martes Leo Messi rompió el silencio y dialogó con medios chinos en donde confirmó nuevamente lo que nadie quería escuchar: que Qatar 2022 fue su última Copa del Mundo. “Como dije antes, no creo jugar el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar“, expresó Lionel en charla con “Titan Sports”.

Además, añadió: “Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí“, dando por hecho que su trayectoria ya está completa y que irá a la MLS para tener un cierre definitivo de una manera menos competitiva que en las ligas top de Europa.

Sin embargo, en las últimas horas llegó una novedad contundente sobre el futuro de Leo Messi, ya que el astrólogo Giorgio Armas reveló que “Leo nos está mintiendo a todos”, ya que según sus predicciones astrológicas, “sí jugará el próximo Mundial”.

En paralelo, en los últimos días el Kun Agüero también esbozó que “le dejaría una puerta abierta a que Messi siga hasta el próximo Mundial“. Juegue la Copa del Mundo 2026 o no, Leo ya tiene ganado uno y eso no se lo quitará nadie. ¿Llegará a jugar su sexto Mundial en la próxima edición?