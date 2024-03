Lionel Messi, contundente: "Si el Mundial de Qatar no se hubiese dado, habría dejado la Selección Argentina"

Todo el pueblo argentino continúa celebrando lo que fue la obtención del Mundial de Qatar, donde Lionel Messi brilló en su máximo esplendor con tan solo 35 años. Sí, a semejante edad, dejó todo para poder conseguir el máximo trofeo que un futbolista pueda colocar dentro de sus vitrinas.

En las últimas horas, y a más de un año de la gloriosa consagración, el rosarino se refirió a lo que hubiese ocurrido si es que no lograba coronarse con la Selección Argentina, dado a que en más de una ocasión sostuvo que es posible que no forme parte de la cita mundialista a realizarse en 2026.

En diálogo para el podcast Riyadh Season de Arabia Saudita, Messi dejó bien en claro que su carrera futbolística se habría terminado si no conseguía el trofeo dorado de 6142 kilogramos. “Si no se hubiesen dado las cosas como se dieron, seguramente hubiese dejado la Selección”, enfatizó sin ningún tipo de pelo en la lengua.

Finalmente, la conquista terminó en manos de la Pulga, quien logró sacarse la pesadísima mochila que llevaba en su espalda desde que debutó como profesional con la camiseta de FC Barcelona, porque ya estaba mentalizado en ir detrás del gran sueño, que hasta la gesta en Qatar, no se alcanzaba desde el Mundial de México 1986.

¿Qué hace llorar a Lionel Messi?

En la misma entrevista, Lionel Messi abrió su corazón y se refirió puntualmente a los momentos emotivos de su vida, ya sea en lo familiar, como así también en lo deportivo. Y allí fue que destacó que “es difícil decir una cosa específica que me haga llorar, pero la verdad es que soy muy sensible. Me considero una persona con un gran corazón”.

A Lionel Messi no solo le gusta el fútbol

Es el mejor futbolista del universo, rompió todos los récords y es idolatrado en todo el planeta. Pero los hinchas, además de admirarlo por lo que hace dentro de la cancha, siempre buscan conocer al emblema. Y más de uno intentaba saber si a Lionel Messi le interesaban otros deportes.

“¿Otros deportes que me gustan después del fútbol? Tenis, pádel, baloncesto y fútbol americano”, enfatizó. A lo que añadió: “Estoy aprendiendo mucho sobre el fútbol americano y he llegado a comprenderlo cada vez más y a disfrutarlo cada vez más”, admitió.