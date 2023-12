El impacto de Lionel Messi tocó la puerta de uno de los mejores mercados deportivos en el mundo. Estados Unidos se dio cuenta de lo que el jugador argentino es capaz de hacer en tan solo cinco meses y al ver lo que el fútbol de Leo genera, Apple TV no dudó en confirmar un anuncio sobre la Selección Argentina.

¡Más dinero para Leo Messi! La Revista Times dio a conocer en un artículo publicado el 5 de diciembre de 2023 que el jugador argentino fue elegido como el Atleta del Año 2023. ¡Y no solo eso! El capitán de Inter Miami les contó que estuvo cerca de ir a jugar a la Liga de Arabia Saudita.

“Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”, le confesó Messi a la Revista Times. Más allá de tener en cuenta el tema de compartir más tiempo en familia a la hora de firmar con Inter Miami, la inclusión de Apple TV en el contrato de Leo también tuvo que ayudar para decidirse por el fútbol de Estados Unidos. Por algo ahora se involucraron con la Selección Argentina.

Según el artículo de la Revista Times, en el contrato que Inter Miami le dio a Lionel Messi se incluyó un porcentaje sin precedentes de las ganancias que Apple TV obtiene por la suscripción a su servicio de streaming. Es por ese motivo que, ante el anuncio que confirmó la empresa norteamericana, Leo recibirá más dinero. ¡Es un genio!

Aquel 21 de julio de 2023, Apple TV sumó unas 110.000 suscripciones en Estados Unidos a su servicio MLS Season Pass por el debut de Leo Messi en Inter Miami. Esto representó el mayor aumento en la historia de la empresa en un solo día. “Pasaron de básicamente cero a mover la aguja de manera enorme”, reveló Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de Apple, sobre los números de Apple TV en Brasil, Europa, México y Argentina, tras la llegada de Lionel al equipo norteamericano.

Apple sorprende y confirma anuncio sobre la Selección Argentina

Apple TV estrenó el sexto y último capítulo de la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) y como introducción al episodio llamado ‘Un Verano Épico’ salió en la primera reproducción el anuncio que confirmó el próximo lanzamiento: una serie documental de cuatro capítulos sobre el historia de Leo en los mundiales. Aún no se tiene fecha de estreno, pero Apple había anunciado el 6 de junio de 2023 que “la inspiradora serie es el primer relato oficial definitivo de la sensacional carrera de Messi con la Selección Argentina y sus cinco apariciones en la Copa Mundial de la FIFA“.

¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026?

A pesar de que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, hizo público el deseo de poder contar con Lionel Messi para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el jugador argentino confesó en la serie ‘Campeones‘, de Star +, que “no pienso en el Mundial y tampoco digo 100 por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad, lo más normal es que no esté. Después se verá. Quizás nos va bien en la Copa América (2024) y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil”.