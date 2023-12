Lionel Messi se dio el lujo de recibir otro premio a menos de un año de ganar con la Selección Argentina el Mundial de Qatar 2022, y en el artículo de la Revista Times que describió por qué fue elegido como el Atleta del Año 2023, se reveló el dinero que Arabia Saudita le da al jugador argentino sin jugar un solo partido en la Liga Árabe.

Eso sí, Leo Messi estuvo muy cerca de jugar en la misma liga de Cristiano Ronaldo. El jugador argentino decidió no renovar el contrato con el París-Saint Germain tras dos años luego de recibir una polémica sanción por el viaje sin autorización que realizó a Arabia Saudita el primero de mayo de 2023. Esto sucedió luego de la derrota del PSG contra Lorient por 3 a 1.

Según el PSG, Messi incumplió sus funciones como empleado y por ese motivo lo sancionaron con dos semanas sin poder jugar, entrenar y recibir salario. Mientras que el vínculo del jugador argentino con el país árabe se hizo público, las especulaciones sobre cuál sería su próximo equipo empezaron en 3, 2, 1…

Lionel Messi ya había recibido una oferta por más de $400 millones de dólares para jugar en el equipo Al-Hilal FC, de Arabia Saudita, según publicó en X (anteriormente Twitter) Fabrizio Romano el 4 de abril de 2023. Este destino sí tentó al capitán de la Selección Argentina, pero a pesar de que terminó firmando con Inter Miami, recibe una buena cantidad de millones de dólares por parte del país árabe.

“Estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país (Arabia Saudita) y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”, le contó Leo Messi a la Revista Times para revelar el por qué recibe el dinero protagonista de esta historia.

El dinero que Arabia Saudita le da a Messi sin jugar un solo partido en su liga

El artículo publicado por la Revista Times el 5 de diciembre de 2023 confirmó lo dicho por Lionel Messi, es embajador de turismo de Arabia Saudita, y el valor agregado a esta información fue el dinero que gana el jugador argentino por cumplir esta función. Y eso que no juega ni un solo partido en la Liga Árabe. “Al fin y al cabo, Messi ya era embajador del turismo en el reino, por lo que podría ganar unos $25 millones de dólares“, publicó el medio anteriormente mencionado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi en Inter Miami?

Si bien es cierto que de manera oficial Inter Miami anunció el 15 de julio de 2023 que firmó a Leo Messi con un contrato que va hasta el final de la temporada MLS 2025, Gastón Edul, periodista de TyC Sports (Deportes), dejó abierta la posibilidad para que los árabes vuelvan a ir por el jugador argentino. “El contrato de Leo Messi con Inter de Miami va a ser ‘año tras año’. Solo tiene asegurado hasta junio de 2024. Está estipulado que el contrato figure por tres años, pero al tener opción de salida cada un año, por ahora no va más allá de junio del próximo año hasta que ambos se pongan de acuerdo y se extienda automáticamente”, publicó Edul en X el 7 de junio de 2023.