Tras protagonizar una suerte de conflicto con Racing Club, Matías Rojas, uno de los mediocampistas más destacados de la máxima categoría del fútbol argentino, terminó abandonando el país para desembarcar en un peso pesado del fútbol brasileño. El popular Corinthians fue quien confió en sus servicios y lo terminó fichando.

Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor manera para el volante surgido de las divisiones inferiores de Cerro Porteño y con pasado también defendiendo las camisetas de Lanús y Defensa y Justicia. No solamente desde lo futbolístico sino también desde lo financiero, ya que no percibió las cifras acordadas en el contrato en tiempo y forma.

Como consecuencia de ello, el 11 veces internacional con el seleccionado paraguayo quedó en libertad de acción por falta de pago y comenzó a analizar nuevas propuestas para continuar con su carrera como futbolista profesional. Allí fue cuando se mencionó un posible retorno a Racing, algo que rápidamente descartó el presidente Víctor Blanco.

Posteriormente, Juan Román Riquelme, máxima autoridad de Boca Juniors, empezó a fijarse en la figura del mediocampista de 28 años de edad y nacido en la ciudad paraguaya de Asunción. Su visión de juego y su extraordinaria pegada cautivaron al máximo ídolo histórico de la escuadra Xeneize. Sin embargo, no hubo ningún acercamiento.

En medio de ese panorama, este martes, el periodista César Merlo confirmó, por intermedio de las redes sociales, que Rojas tiene nuevo equipo y ese club está muy lejos de Argentina. Sin embargo, es un elenco que es muy seguido desde el continente sudamericano debido a la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. Sí, Inter Miami.

Lejos de conformarse con las incorporaciones que finiquitó en la actual ventana de transferencias, el conjunto comandado estratégicamente por otro argentino como Gerardo Martino siguió buscando refuerzos y así fue como se posicionó detrás de la figura de Rojas. En ese sentido, las negociaciones fueron rápidas y positivas.

De esta manera, Rojas, que representó a Paraguay en la Copa América del año 2019, se integrará a las filas del combinado que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos. Sí, David Beckham siguió moviendo contactos y utilizando la billetera para conformar un equipo cada vez más competitivo que pelee por grandes cosas.

¿Cómo ver los partidos de Inter Miami?

Los partidos del Inter Miami de Lionel Messi pueden visualizarse a través de la pantalla de Apple TV.

Los números de Matías Rojas

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Matías Rojas acumula 40 goles y 17 asistencias al cabo de 214 partidos oficiales.