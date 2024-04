Aunque Nicolás Sánchez hubiese preferido que nunca saliera a la luz el audio en el que relata el conflicto que se desató en la zona de vestuarios tras el partido entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, que involucró a sus compatriotas Lionel Messi y Gerardo Martino, no se arrepiente del contenido sino de las formas en que se expresó. Así lo hizo saber a través de un video que grabó para explicar sus sensaciones tanto por el incidente como por la filtración que generó malestar y le valió más de una crítica.

“Podría haber elegido esconderme detrás de un texto o que el club actuara por mí, pero preferí utilizar este medio para poner la cara y que se vea que las palabras salen de mi boca. Para hacerme cargo. El audio lo hice yo, donde explico detalladamente lo que sucedió finalizado el partido el día miércoles, en la zona mixta, fuera de los vestidores. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje para más adelante”, dijo el exjugador que se desempeña como auxiliar técnico de Fernando Ortiz.

Nicolás Sánchez confirmó así que todo lo que relató en el audio sucedió, pero se mostró arrepentido tanto por la forma en que se dirigió a Lionel Messi, a quien describió como “enano endemoniado” y Gerardo Martino, a quien lisa y llanamente calificó de “pelotudo”. También por haber dicho que ambos habían sido “desubicadísimos” en su proceder tanto con el árbitro del partido como con él.

“Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida. El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y me referí de una manera irrespetuosa. Le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. Creo que ya está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerme cargo”, concluyó el exjugador de River y Racing.

El relato de Nico Sánchez

En el audio que terminó filtrándose, Nicolás Sánchez relata con lujo de detalles a su entorno lo sucedido en zona mixta del estadio DRV PNK de Miami, una vez finalizado el encuentro en que Monterrey se impuso 2-1 en la ida de cuartos de final.

“Cuando estoy en la puerta del vestuario lo veo a Messi ahí a tres metros mío. Yo me acerco para pedirle una foto y el seguridad, en buena onda, me para. Yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros. Cuando entran los árbitros, los encara Messi y les dice de todo. Al lado de él, el Tata Martino, pero desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos a la mierda“, contó.

“Yo estaba tranquilo, nunca me enojé. Estaba gente de la CONCACAF, la miro y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos’. ¿Para qué? El Tata Martino se dio vuelta, me empezó a decir de todo y apareció Messi. Me quería comer crudo. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos salame? ¿A quién te comiste?’. Creo que no me insultó, pero como yo miraba para otro lado, no contesté nunca y fue peor. (Martino) Un pobre pelotudo. Me decía: ‘¿Tanto vas a llorar?’. Un pelotudo. Pero bueno, yo nunca respondí, nunca le contesté a nadie”, agregó.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre Monterrey e Inter Miami?

El duelo definitivo entre Rayados de Monterrey e Inter Miami se disputará el próximo miércoles 10 de abril a las 23:30 (hora de Argentina) en México. Dicho encuentro se podrá ver por Star+.