Era de esperarse que con su llegada a Inter Miami Lionel Messi no tardaría en convertirse en un líder tanto dentro como fuera de la cancha. Sucedió de manera natural, por la admiración que generó de inmediato su presencia entre sus nuevos compañeros y porque desde lo futbolístico no tardó en convertirse en el jugador más desequilibrante del equipo, siendo, por ejemplo, el goleador en la Leagues Cup que los coronó como campeones.

De hecho, Gerardo Martino le concedió la cinta de capitán que previo a su arribo pertenecía al defensor estadounidense DeAndre Yedlin, sin que existiera ningún tipo de oposición por parte de este ni de nadie dentro del plantel. Con el correr de las semanas, no hubo futbolista que no hiciera referencia a su don de líder y a la importancia de cada palabra del crack argentino, cada consejo que se asume casi como palabra santa, tanto en los entrenamientos como en los días de partido.

Pero hay un espacio de la intimidad del Inter Miami que Lionel Messi no quiso invadir y que tiene que ver con aquellos momentos de mayor relajación dentro del vestuario. En diálogo con Infobae, el joven futbolista dominicano Edison Azcona reveló con el manejo de la música tiene dos encargados principales y ninguno de ellos es el argentino.

“Yedlin o Leo Campana ponen la música en el vestuario. Tienen gustos distintos. Con Yedlin se escucha más trap y con Campana se escucha más reggaeton. De los argentinos, Franco Negri alguna vez ha puesto rock”, contó el futbolista de 19 años. A su vez, reveló que Messi tuvo un bautismo musical en el equipo para cumplir con una tradición reservada a los recién llegados: “Cantó en una cena para nosotros en el primer viaje con el equipo. Primero, Jordi (Alba) fue a cantar, Sergio (Busquets) también y Leo fue a lo último”, dijo.

Messi, el consejero

Al igual que lo han reconocido ya la amplia mayoría de los futbolistas de Inter Miami, Edison Azcona hizo referencia a las charlas que pudo tener con Lionel Messi y a los consejos futbolísticos que le dio. “Cuando voy a recibir una pelota, me sugiere una opción para controlarla y elegir una mejor alternativa por encima de otra”, confirmó.

Regalo para todos

El jugador dominicano, que dijo que todavía no pidió al capitán tomarse una foto, recordó que todo el grupo de futbolistas recibió un regalo de Lionel Messi en la previa del primer partido que disputó con el equipo, ante Cruz Azul por la Leagues Cup: “Tengo los auriculares (Beats by Dre con los colores del equipo). Los uso. ¿Cómo me llegó? Fue antes de un partido y estaban en cada asiento del vestuario que tenemos antes de llegar al estadio. Llegamos adonde entrenamos y, en ese vestuario, estaba uno en cada asiento de los jugadores”.

El último juego

Sin haber logrado la clasificación a los playoffs de la MLS, en gran parte por los malos resultados que tuvo el equipo cuando Lionel Messi no estuvo en cancha por lesión o por estar convocado con la Selección Argentina, Inter Miami disputará este sábado su último partido de la temporada oficial, visitando a Charlotte desde las 19.00 de Argentina. El capitán viajó con el equipo y será titular.

¿Dónde ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los últimos dos encuentros de Inter Miami en la MLS ante Charlotte FC, con la posible presencia de Leo Messi, serán transmitidos por Apple TV de manera exclusiva.