La épica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 vivió mil y un historias que impactaron al mundo del fútbol. Y no es por exagerar. Una de estas fue el emotivo mensaje que la periodista Sofía Martínez le dijo a Lionel Messi antes de la gran final de la Copa del Mundo. Hay una parte de esta historia que no se había contado.

Con la posibilidad cada vez más cerca de ganar su primer Mundial, lo niveles de tensión que vivió Leo Messi llegaron hasta la frase viral que le dijo a Wout Weghorst luego de la victoria de Argentina contra Países Bajos en cuartos de final: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá p’allá, bobo, andá p’allá”.

Era el momento ideal de quitarle varios de kilos de tensión a Messi. Sobre todo si estaba cada vez más cerca de disputar la final contra Francia que terminaría siendo una de las mejores de la historia. Así que Sofi Martínez decidió terminar su charla con Leo luego de la victoria en semifinales contra Croacia con un mensaje que se hizo viral en 3, 2, 1…

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga la remera (camiseta) que no sea la original o la trucha, de verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”, le dijo Sofía Martínez a Lionel Messi el 13 de diciembre de 2022.

El mensaje que la periodista de ESPN y la TV Pública le dijo a Messi le causó tanto impactó que la miró todo el tiempo mientras que decía cada una de las palabras. Fue en ese momento donde casi todos los aficionados del fútbol pensaron que Leo se emocionó. Incluso, llegaron titulares de prensa como: “La emocionante devolución de Sofía Martínez a Lionel Messi tras el pase a la final del Mundial” o “La nota de Sofía Martínez que conmovió a Messi”. No obstante, uno de los dos protagonistas de esta historia no piensa tan así.

Sofi Martínez explicó por qué no hizo emocionar a Messi en el famoso video

Sofi Martínez estuvo de invitada al programa ESPN Playroom del 14 de diciembre de 2023, y tras ser presentada por Migue Granados como la persona que hizo emocionar a Messi, explicó por que no cree que haya sido así en el famoso video con millones de reproducciones: “Esa es una afirmación que no necesariamente es real. La emoción era mía desde ya por decirle eso en ese momento después de la semifinal, ya que estábamos en la final y le digo esas palabras. Pero la realidad es que él para mi me miró y me prestó atención. Que eso fue para mí lo más mágico, de todo el hecho de repente conservar esa mirada y que me preste atención, pero si se emocionó o no se emocionó… ¿Qué sé yo? No derramó una lágrima, cosa que uno puede decir: ‘Se emocionó’. Para mi le llegó“.

La firme respuesta de Sofía Martínez a la polémica por las supuestas miradas de Messi

En el mundo del fútbol guion farándula se empezó a crear una narrativa sobre la forma en la que Lionel Messi mira a Sofi Martínez cada vez que lo entrevista, así que la periodista salió aclarar todo con una firme respuesta a la Revista Pronto: “Creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda. La única diferencia es que conmigo, yo soy mujer, ¿entiendes? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”.