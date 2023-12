Cuando todo parecía indicar que el 2023 terminaría para la Selección Argentina en un ambiente de triunfo y alegría, Lionel Scaloni soltó la bomba que puso en duda la continuidad como entrenador tras la victoria histórica contra Brasil por Eliminatorias al Mundial 2026. Leo Messi sería parte fundamental para que el DT se quede.

El desgaste de haber ganado la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 le está pasando factura a Scaloni. Era más que normal. Por eso llegó el momento de bajar un cambio, pensar las cosas y decidir si seguirá siendo el entrenador de Argentina. El drama llegó en 3, 2, 1…

Argentina venía de ganarle 0 a 1 a Brasil el 21 de noviembre de 2023, fue la primera derrota de los brasileros como locales en la historia de las Eliminatorias, y Lionel Scaloni sorprendió aún más en conferencia de prensa: “Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo, estos jugadores nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir, está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil“.

Scaloni asistió el 7 de diciembre de 2023 al sorteo de la Copa América 2024, y luego de conocer los rivales que Argentina enfrentará en el Grupo A, respondió si había hablado con Lionel Messi sobre su continuidad. “Hable en el vestuario después del (partido en el) Maracaná. Quedé en volver a hablar, lógicamente porque aparte es el capitán, y tengo una gran relación con él“, dijo el DT.

La jornada futbolera del 13 de diciembre de 2023 llegó cargada de noticias sobre la continuidad de Lionel Scaloni. Mientras que el periodista Leo Paradizo, de ESPN, sostuvo que es muy difícil que siga tras la Copa América 2024, el mismo entrenador volvió hablar sobre su futuro y reveló lo que espera de Messi y los demás jugadores para que su determinación sea continuar como DT de la Selección Argentina.

Lo que Scaloni espera de Messi y compañía para seguir como DT Argentina

Lionel Scaloni fue a ver la victoria de Atlético Madrid 2 a 0 contra Lazio por la Champions League, y luego de decirle a los medios de comunicación que “en todos los procesos hay un momento de ‘parar la pelota’ y pensar”, llegó la revelación de lo que espera de Lionel Messi y los otros jugadores de la Selección Argentina para seguir como entrenador de la Albiceleste: “Lo que hicimos y ese es el objetivo: volver a competir al máximo nivel con los jugadores que tenemos y en eso estamos”.

El sentir de Messi sobre una reunión con Scaloni para el cambio de generación en la Selección

En el programa Equipo F, de ESPN, a Leo Paradizo le preguntaron por el sentir de Leo Messi frente a una reunión con Scaloni para aprobar un supuesto recambio generacional en la Selección Argentina. La respuesta fue contundente. “Messi no tiene ningún inconveniente en hablar con Scaloni. De hecho, si le preguntas a Messi qué es lo que desea ante las dudas que el entrenador pone en el camino para continuar, quiere que Scaloni siga siendo el entrenador de la Selección Argentina. Ayudaría en lo que sea necesario en la medida que no se involucre en temas que no le competen (…) Si hay una situación que tenga una toma de decisiones por parte del cuerpo técnico y los dirigentes, Messi no quiere participar, no se quiere meter en esas cuestiones”, sostuvo Paradizo.