La fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tiene como principal atractivo el clásico entre Brasil y Argentina. En la previa, Sofia Martínez, periodista de ESPN y del canal TV Pública, descubrió y se vio sorprendida por un regalo de $2.000 dólares. ¿Se lo da Lionel Messi?

En el mundo del fútbol el Mundial Qatar 2022 quedara grabado en la historia por ser aquella competición que tuvo a Leo Messi ganando su primera Copa del Mundo de la FIFA siendo la máxima figura con siete goles, dos fueron en la final, y tres asistencias. Sofi Martínez encontró el regalo perfecto para inmortalizar este triunfo de la Selección Argentina.

Pocos periodistas han logrado la conexión que tiene Martínez cuando llega la hora de entrevistar al mismísimo Messi. Esto empezó a ser más que evidente luego del emotivo mensaje que la periodista le dijo a Leo tras la victoria de Argentina contra Croacia por 3 a 0 en las semifinales del Mundial Qatar 2022.

“Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga la remera (camiseta) que no sea la original o la trucha (replica), de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie“, le dijo Sofia Martínez a Lionel Messi el 13 de diciembre de 2023.

Sofi Martínez viajó a Rio de Janeiro para cubrir el partido Brasil contra Argentina y decidió hacer un recorrido por el museo del estadio Maracaná. Un souvenir por aquí y otro por allá hasta que llegó el regaló que la iba a sorprender. Con un valor de $2.000 dólares solo hay 2.000 replicas en el mundo. Sería un gran detalle para recordar el primer Mundial que ganó Leo Messi.

El regalo de US$2.000 que descubrió Sofi Martínez sobre el Mundial 2022

“¿Saben qué es esto?”, empezó publicando Sofia Martínez en Instagram con la caja que tendría el regalo codiciado. Luego, la periodista del canal TV Pública escribió que “era un producto oficial y limitado. Hay 2.000 réplicas nada más. Una valija (maleta) con la copa y el recorrido de Argentina en Qatar 2022. Es realmente increíble igual que el precio. Sale a 2mil dólares”.

Sofia Martínez aclaró la polémica de las miradas de Lionel Messi

Ante la polémica que generó la forma en la que Lionel Messi mira a Sofi Martínez cuando lo está entrevistando, la periodista habló fuerte y claro en la Revista Pronto: “Creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda. La única diferencia es que conmigo, yo soy mujer, ¿entiendes? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”.