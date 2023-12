Una estrella más del fútbol mundial parece tener casi todo listo para llegar al fútbol de Estados Unidos. Pero… ¿Por qué no se ha hecho oficial? Todos los caminos conducen a que Luis Suárez será el refuerzo estrella de Inter Miami para el 2024, y ante la demora de hacer oficial su llegada, el mismo delantero uruguayo lo aclaró todo. ¡Hay noticias para Lionel Messi y compañía!

El camino para que Suárez sea nuevo jugador de Inter Miami empezó a despejarse con la revelación que Renato Gaúcho, entrenador de Gremio, hizo el 6 de octubre de 2023: “Es irremplazable. Es una frase fuerte, pero cierta. No se quedará, pero está siendo importante este año”. David Beckham y Leo Messi tenían todo para empezar a ilusionarse.

La noticia bomba se empezaba a cocinar a fuego lento en X (anteriormente Twitter) con lo publicado por el periodista Cesar Luis Merlo el primero de noviembre de 2023: “Luis Suárez es nuevo refuerzo del Inter Miami CF. El delantero uruguayo terminará el año en Gremio y se sumará en 2024 al equipo de Lionel Messi“. ¿Y entonces qué falta para anunciarlo?

Fabrizio Romano redobló la apuesta sobre la llegada del delantero uruguayo a Inter Miami y el 4 de diciembre sostuvo en X que “Suárez se despidió de la afición del Gremio… y ahora se encuentra ultimando los detalles de su contrato para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami. El acuerdo será válido por un año, considerando también la opción de una temporada más“. En ese momento apareció la confesión sobre la lesión que tiene Lucho y fue inevitable no asociarla con la no oficialización como refuerzo para Leo Messi y compañía.

Luis Suárez se despidió de Gremio y confesó que tiene una hipertensión y desgaste en el cartílago interno en la rodilla derecha. Sentía un pinchazo constante y tenía que inyectarse el medicamento diclofenaco para poder jugar. “No le podía mentir o robar al club. Para mí era fácil quedarme sabiendo que puedo jugar solo uno, dos o tres partidos al mes. El club sabía, me decía que me podía quedar y jugar cuando quisiese, pero no soy así, no puedo mentir. Soy un profesional las 24 horas. No puedo engañar a la gente”, señaló el delantero en conferencia de prensa.

Suárez reveló por qué Inter Miami no hace oficial su llegada al equipo de Messi

En una entrevista exclusiva con Juan Pablo Varsky en Clank!, el reconocido periodista le preguntó a Luis Suárez si va a unirse a Lionel Messi en Inter Miami y ahí llegó la revelación sobre por qué no se hace oficial su llegada: “No de momento, de verdad lo que quiero es descansar, seguir disfrutando. El otro día hablé con mi abogado, hablamos un par de cosas y quedamos en seguir hablándolas la próxima semana. Ojalá se dé la posibilidad, pero de momento ni con Leo hablé. Me habló la semana pasada cuando termine el campeonato (en Brasil)”. En otras palabras, aún hay detalles del contrato por concretar para que oficialmente vuelva a ser compañero de Messi.

El salario que ganaría Luis Suárez si firma con Inter Miami

A la espera que la MLS aumente la cantidad de dinero que los equipos le pueden dar a los jugadores considerados TAM, de impacto inmediato, el salario que ganaría Luis Suárez en Inter Miami sería el mismo que recibe Sergio Busquets, $1.7 millones de dólares, según reveló el periodista José Armando, del portal Deportes Total USA. El sueldo de Lucho podría llegar a los US$2 millones en el caso que la liga de Estados Unidos apruebe un cambio de reglas.