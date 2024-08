Cumplidos ya los plazos que se habían estimado apenas Lionel Messi regresó a Inter Miami para recuperarse de la lesión que sufrió disputando la final de la Copa América 2024 con la Selección Argentina, reina un clima de incertidumbre respecto a cuándo podrá el capitán volver a ser elegible por Tata Martino.

Consultado al respecto este viernes, el entrenador se refirió a su ausencia en la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar con Argentina la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL de septiembre y a los trabajos que el mejor futbolista del mundo viene realizando en su rehabilitación, sin querer definir una fecha específica para su vuelta a los terrenos de juego.

“No está entrenando con el grupo. Sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien. Era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar. No hay un tiempo estimado. Hay que empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en el campo”, explicó Tata Martino ante la prensa.

Messi acompañó desde las tribunas la participación de Inter Miami en la Leagues Cup 2024.

El DT de Inter Miami explicó que los médicos del equipo todavía están involucrados en la preparación de los trabajos que realiza Lionel Messi con los preparadores físicos, lo que evidencia que su lesión de ligamentos de tobillo todavía está siendo tratada. La única garantía que se permitió dar Martino es que estará en condiciones de regresar antes que finalice la temporada.

Matías Rojas se refirió a la influencia de Messi en el vestuario

Más allá del tiempo que lleva Lionel Messi sin poder aportar al equipo desde dentro del terreno de juego, Matías Rojas se refirió a la importancia que tiene su presencia para el plantel. “Leo está siempre, observa todo. Habla antes del partido. Está pendiente de qué pasó, por qué. Y siempre da su punto de vista. Obviamente para nosotros, como decimos en Paraguay, es palabra santa. Estamos orgullosos de estar ahí adentro, disfrutando”, dijo el paraguayo.

Y agregó: “A veces lo naturalizamos, pero como siempre digo, y no me voy a cansar de decirlo, compartimos el día a día con el mejor jugador de la historia del fútbol. No hay palabras para explicar lo que uno vive a diario con él. Estoy muy feliz y agradecido por el aprendizaje”.