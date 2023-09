Gerardo Martino todavía no ha querido confirmarle a la prensa ni a los hinchas si este miércoles tendrá lugar en regreso de Lionel Messi a jugar con Inter Miami tras perderse los dos últimos partidos, uno de ellos encontrándose ya incorporado a la disciplina de la Selección Argentina y el más reciente a su regreso, en el que presentó una importante fatiga por la acumulación de encuentros.

Para preparar el duelo de este miércoles ante Toronto FC, que ocupa la última posición de la Conferencia Este de la MLS, el entrenador dispuso las prácticas como si el capitán no fuese a ser de la partida y tendrá mucho que ver lo que el propio futbolista le exprese mañana en relación a cómo se siente a la hora de definir si lo utilizará o no.

La influencia de Messi en el equipo es evidente. Inter Miami viene de perder 5-2 en su ausencia ante Atlanta United. Con él en cancha, por la fase de grupos de la Leagues Cup, lo había goleado 4-0. Sin embargo, Martino entiende que hay compromisos cercanos todavía más importante y no desea arriesgar de manera innecesaria a su máxima figura. Es verdad que necesita de manera urgente sumar puntos para ilusionarse con ingresar a los playoffs de la MLS, pero el próximo miércoles disputará ante Houston Dynamo la final de la US Cup y no contar con él no es una opción.

Cabe recordar que Messi terminó decidiendo no jugar la segunda fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL con la Selección Argentina ante Bolivia, precisamente por el cansancio acumulado en una intensa seguidilla de partidos que inició apenas presentado oficialmente en Inter Miami, recién llegado de sus vacaciones familiares y sin hacer pretemporada.

Así las cosas, de no jugar ante Toronto FC sería el tercer partido que el crack argentino se perderá por ese motivo, evidenciando que a sus 36 años el cuerpo pasa factura y que más que nunca será importante reconocer sus propios límites físicos para entender cuándo es necesario parar.

¿Cuáles son los próximos partidos de Inter Miami?

Además del duelo de este miércoles ante Toronto, Inter Miami volverá a jugar domingo por la MLS el clásico ante Orlando City y el miércoles siguiente la final de la US Cup ante Houston Dynamo. La maratón de septiembre continuará con un partido el sábado 30, ante New York City.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.

Las posiciones de la MLS en la Conferencia Este