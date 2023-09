Luego de descansar en el empate 1 a 1 contra Orlando City por la MLS, Lionel Messi vuelve a la convocatoria del Inter Miami, de cara a lo que será el duelo contra Houston Dynamo en el DRV PNK Stadium, por la final de Lamar Hunt US Open Cup.

En la previa de lo que será este encuentro, Franco Escobar, ex Newell’s y actual defensor del Houston, habló mano a mano con Infobae, y allí se refirió a lo que será esta final, en la que Lionel Messi va por el título número 44 de su carrera, para seguir sacando distancia como el jugador más ganador de la historia.

“Somos conscientes de que Inter es un muy buen equipo, y nosotros venimos remándola. Cuando se hizo la encuesta antes de la temporada nos daban en el fondo. Asumimos que no somos favoritos, pero tenemos la confianza, sabemos que los podemos lastimar”, comenzó en su análisis Escobar.

Además, se refirió a lo especial que será este partido, ya que es hincha de Newell’s y tiene tatuado a Messi: “Mis compañeros me dicen “si se va mano a mano, ¿qué haces?”. Yo les respondí: “Lo intento agarrar, no me pidan que le pegue una patada; mis amigos no me hablan más”, tiró.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “Para mí, es una experiencia increíble, sé que Leo está con una molestia, pero ojalá llegue. Es más lindo con él en cancha, tener cerca a una persona que desde chicos nos dio alegrías. Me alegró lo del Mundial, el fútbol se lo tenía que dar. Va a ser un día muy lindo, con mi familia, con mi novia, con la familia de mi novia, que van a presenciar esto. Después de que termine todo, veremos si podemos ligar algo más.”

Por último, mostró su deseo e intercambiar camisetas, aunque mostrarle el tatuaje le da vergüenza: “Mostrarle el tatuaje me da vergüenza, pero uno de los profes del Inter se lo mostró, y me dijo que la camiseta me la cambia a mí. Vamos a esperar”.

Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV. La final ante Houston Dynamo, podrá verse por TyC Sports.

¿Messi será titular ante Houston Dynamo?

Al no haber entrenado a la par de sus compañeros luego de su lesión, el delantero argentino ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

La alineación de Inter Miami, sin Messi ni Jordi Alba

Siendo poco probable que Messi pueda iniciar como titular la final de la US Cup ante Houston Dynamo, Gerardo Martino tiene en mente formar con Callender; Avilés, Kryvtsov, Miller; Yedlin, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Noah Allen; Farías y Leo Campana.