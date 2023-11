El clásico entre Brasil y Argentina en el Maracaná generó muchas reacciones en las redes sociales. Muchos elogiaron la actitud de Lionel Messi al sacar al plantel del combinado ‘albiceleste’ del campo de juego y mandarlo al vestuario ante la represión de la policía brasileña contra los hinchas argentinos. Sin embargo, hubo también críticas, sobre todo del periodismo español con Tomás Roncero a la cabeza.

Messi optó por sacar a sus compañeros debido a que no estaban garantizadas las condiciones para disputar el partido entre Brasil y Argentina en el Maracaná. Los hechos de violencia registrados en las tribunas del estadio contra el público argentino generaron indignación y hasta reacción de los futbolistas campeones del mundo.

Por eso, el capitán decidió que el equipo no dispute el partido hasta tanto se mejore la situación. El Clásico estuvo demorado por poco más de media hora hasta que todo calmó, más allá de que el daño por parte de las fuerzas de seguridad ya estaba hecho.

Una actitud valorables de Messi como capitán y referente argentino, pero que no todos lo vieron así. Tomás Roncero, periodista español y subdirector del diario As, cuestionó lo que hizo el ex Barcelona y PSG. Se trata de uno de los mayores críticos de Leo, ya que es un reconocido hincha de Real Madrid.

Tomás Roncero atacó a Messi, pero lo criticaron duramente

Roncero no dudó en reaccionar a los hechos de violencia y repudió lo que hizo Messi por sacar al plantel argentino del campo de juego. “Lo de Messi le deja retratado una vez más. Manda a Argentina al vestuario como si fuese el dueño de Maracaná. Vuelve rápido porque les iban a dar el partido por perdido. Y encima provoca a Rodrygo Goes. Todo muy edificante en un capitán“, apuntó en X (Twitter).

Por supuesto, sus dichos se viralizaron rápidamente en España, pero también en Argentina. Por eso, aparecieron varias respuestas contra el periodista español donde no sólo le recordaron el título del mundo, sino también el hecho de que siempre sufrió a Messi en los partidos ante Real Madrid.

“Tomás, Messi es dueño del Maracaná, del Bernabéu y de tu miserable vida si el quiere“, fue uno de los comentarios más contundentes. “¿Te duele? Me encanta“, le contestó otro junto a una foto del capitán argentino con la Copa de Mundo conquistada en Qatar.

Álvaro Morales también apareció con tuits contra Messi

“¿Cómo? ¿No resolvió algo el todopoderoso Messi en 45 minutos? ¿Pues no que es “Dios”? Porque esa es una palabra seria“, fue uno de los mensajes dedicados del reconocido periodista de ESPN, Álvaro Morales, otro de los críticos acérrimos del ’10’ argentino.

“Messi se va del partido. No hizo nada. Lo normal. Sin penal, no hay diversión. Eso sí: caminó muy rápido para salir de la cancha. Como no lo hace en ella. Jajajaja“, reaccionó en Twitter ante la salida de Leo del campo de juego en el segundo tiempo.

Al final, Argentina se llevó el triunfo del Maracaná para propinarle la primera derrota a Brasil como local en la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.