Aunque Gerardo Martino escondió hasta último momento su decisión, Lionel Messi finalmente quedó desafectado del partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante Rayados de Monterrey y presenció el encuentro desde el palco del DRV PNK Stadium.

Aunque Inter Miami logró ponerse en ventaja gracias a un gol del argentino Tomás Avilés en apenas 19 minutos, el equipo local logró la remontada en el complemento con tantos del también argentino Maxi Meza y Jorge Rodríguez. Con ese triunfo casi consumado, el periodista Álvaro Morales aprovechó para volver a atacar desde sus redes sociales al ocho veces ganador del Balón de Oro.

“¿Y Mesissito? ¿Dónde está el nene?”, escribió quien especialmente a lo largo del Mundial de Qatar se convirtió en uno de los grandes enemigos públicos del capitán de la Selección Argentina, aunque en una batalla que pelea solo, sin encontrar respuesta por parte de este.

Ya finalizado el encuentro, más allá de la importante ventaja conseguida por Monterrey en condición de visitante, Morales sembró una nueva polémica al deslizar que en la revancha podría existir una intención de favorecer al equipo estadounidense para que siga en competencia. “Dios bendiga, proteja y cuide a Rayados en la vuelta. No vayan a ser víctimas de la Messidotecnia”, expresó.

Vale destacar que el periodista no fue el primero en tejer teorías conspirativas sobre una posible intención de Concacaf de favorecer a Inter Miami, algo que ya había hecho el propio entrenador del equipo que será local el próximo miércoles: el argentino Fernando Ortíz.

“Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, manifestó el exjugador de Boca, San Lorenzo y Racing, entre otros clubes, en la previa del partido de ida.

¿Podrá Messi jugar la revancha ante Monterrey?

Si se tiene en cuenta que solo resta una semana para que Monterrey e Inter Miamo vuelvan a verse las caras, en México, es importante atender a las últimas declaraciones de Gerardo Martino para intentar entender si Lionel Messi estará o no en condiciones de participar del encuentro.

“Va partido a partido, entendimos que este no era el partido. Así pasará con Colorado y con la vuelta en Monterrey. Se va sintiendo mejor pero hoy corríamos un riesgo demasiado grande”, dijo el DT. Así las cosas, no quedan dudas que la evaluación para el argentino será día a día y que se mantendrá con el mismo hermetismo que hasta el momento.

Los hinchas mexicanos también fueron hostiles con Messi

Muy similar a la provocación del periodista Álvaro Morales fue la de los hinchas de Rayados de Monterrey que se dieron cita en el DRV PNK Stadium de Miami. “Messi tuvo miedo”, corearon una y otra vez mofándose de la ausencia del capitán, que presenció el encuentro desde el palco.