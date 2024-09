Manchester City tiene por delante uno de los juicios más complicados de la historia del fútbol. El equipo inglés afronta más de 100 casos vinculados al Fair Play Financiero, que podrían derivar en sanciones sin precedentes como su descenso automático, la quita de trofeos y la descalificación de otras competiciones.

Según informó el importante medio inglés Telegraph, una de las competencias que podrían perderse los de Pep Guardiola es el Mundial de Clubes 2025. De esta manera, la plaza que obtuvo por ser campeón de la Champions League 2022/23 quedaría liberada y hay un equipo que tiene todos los números para adueñarse de ella.

¿Liverpool se mete por la ventana en el Mundial de Clubes 2025?

Si Manchester City es vetado del Mundial de Clubes, un equipo debería ocupar su plaza y Liverpool parece ser la mejor opción. El equipo actualmente dirigido por Arne Slot podría meterse por la ventana en la competencia internacional en reemplazo de uno de sus rivales directos.

Los Reds ocupan el octavo puesto del Ranking UEFA, siendo los no clasificados que más puntos tienen (76). De hecho, superan a varios de los equipos que sí dirán presente en la competencia. Su ausencia en el certamen es por el límite de equipos de un mismo país que puso FIFA. La presencia del City y del Chelsea, campeones de 2 de las últimas 4 ediciones del torneo, lo dejaron sin posibilidades. ¿Y ahora?

¿A qué cargos se enfrenta Manchester City?

En el juicio, que se espera que tenga sentencia para principios de 2025, se determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: No proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.

¿Qué dijo Guardiola sobre el juicio al Manchester City?

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia”, afirmó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”.