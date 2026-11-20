Los ocho equipos clasificados ya conocen a su rival por un lugar en el Final Four.

La UEFA Nations League 2026/27 llega a etapa de definición. En marzo del año que viene se llevará a cabo los cuartos de final, con los ocho mejores equipos posicionados de la fase de grupos de la Liga 1, que buscarán quedarse con el título que defiende la Selección de Portugal.

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De un lado de la llave quedó el combinado luso, vigente campeón, que se enfrentará ante Países Bajos por un lugar en las semifinales. Del mismo lado, está la Selección de España, que se medirá contra la Selección de Francia, reeditando así el cruce que se dio en la pasada Copa del Mundo.

Por el otro lado del cuadro se encuentra la Selección de Bélgica, que en el sorteo le salió como rival la Selección de Alemania. Del mismo lado también está la Selección de Noruega, que jugará contra Inglaterra, tal como pasó en los cuartos de final del último Mundial.

Cabe destacar que los cuartos de final se disputarán a partidos de ida y vuelta. Las llaves comenzarán en la semana del 25 de marzo del año que viene, mientras que las revanchas serán en la semana del 30 del mismo mes, para determinar a los cuatro semifinalistas.

En cuanto a las semifinales, se darán a partido único, entre el 9 y 10 de junio, mientras que la final y el duelo por el tercer y cuarto puesto están programados para el domingo 13 del mismo mes. El 6 de diciembre UEFA confirmará los estadios sedes para estos compromisos.

El cuadro de la Nations League.

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