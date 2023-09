El actual campeón mundial de la división de peso medio de UFC, el nigeriano Israel Adesanya, estará exponiendo su título ante el actual clasificado mundial número cinco de la división de las 185 libras en UFC, el estadounidense Sean Strickland, la pelea será el choque estelar de la cartelera UFC 293, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 9 de septiembre, en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sydney, Australia.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN PPV.

Adesanya, quién es conocido como 'The Last Stylebender' y tiene 34 años de edad, se presenta la pelea con un registro de 24-2 con 16 finalizaciones, todas por nocaut. Habló sobre la actitud de su rival y la comparó con rivales que ha tenido en el pasado, diciendo que no es nada nuevo para él.

"Estos tipos son fugazi. Hay ciertos tipos con los que no te metes porque sabes que están a la vista... Antes de mi debut en la UFC, sentí esta energía antes de que los chicos tratan de ser bullicioso, ese tipo de vibración. Ellos realmente no quieren pelear. Sólo actúan como si quisieran pelear. Conozco esa energía, así que me resulta familiar, y me encanta pelear y vamos a pelear".

"Sólo tienes una oportunidad para causar una primera impresión y él (Strickland) ya la falló cuando le di un golpecito en el trasero... Sólo estaba saludando y entonces subió al escenario [en la rueda de prensa] y empezó a decir estúpideces: 'Voy a bajar ahí y puedes conseguir mi número'. Después, entre bastidores, se alejó de mí. Le dije: 'Muy bien, capi'. Ahora, cada vez que intenta hacerse el duro delante de la gente, no tiene el mismo aguijón. No hay peligro con él. La última vez que le vi en Las Vegas, le di una bofetada porque sabía que no era peligroso para mí. Intentó empujarme, '¡No me toques, hermano!' y yo simplemente salté sobre mi asiento y seguí viendo mis peleas".

Based Israel Adesanya - UFC Greatest Hits. pic.twitter.com/7cqEAROwZK — CLIPS (@yourclipss) September 5, 2023

"(Strickland) se ve bien contra tipos que son sacos de boxeo humanos. Retrocede la cinta. En UFC 253 dije lo mismo de Paulo Costa. No es mi ego el que habla. Estoy hablando estrictamente de los hechos. Dije que Paulo se veía bien contra tipos que eran sacos de boxeo humanos. Mira la última pelea de Sean. Peleó contra [Abus Magomedov] y él era un maldito saco de boxeo humano. Simplemente se quedó allí y le dieron una paliza. Les dije chicos, Paulo no me atrapará. Lo atraparé eventualmente. Le dije que lo iba a noquear y lo hice. De nuevo, no es mi ego el que habla. Son sólo hechos"

"Sean pelea contra tipos y parece bueno contra ellos porque le dejan parecer bueno contra ellos y le dejan meterse en su cabeza. De nuevo, ¿cuántas veces he hecho esto? Esto es un déjà vu para mí. Toda esta mierda es semi-divertida, pero lo que realmente quiero hacer es pelear. Quiero pelear, exhibirme y ver a mi equipo exhibirse ante mí".

Israel Adesanya said he wants a submission of Sean Strickland at #UFC293 and gave a potential preview at open workouts 👀 pic.twitter.com/U6H0foyUij — MMA Junkie (@MMAJunkie) September 6, 2023

Pelea co-estelar y latinos presentes en UFC 293

En la cartelera UFC 293 la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al australiano Tai Tuivasa, quién se enfrentará al ruso Alexander Volkov, en una pelea por la división de peso completo de UFC. Mientras que los brasileros Felipe dos Santos y Gabriel Miranda tendrán duras pruebas cuando se enfrenten a Manel Kape y Shane Young, en peleas por las divisiones de peso mosca y pluma de UFC, respectivamente. Además, el estadounidense de raíces mexicanas Jose 'Chepe' Mariscal, se enfrentará a Jack Jenkins, en una pelea por la división de peso pluma de UFC.