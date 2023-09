Amir Khan, ex campeón mundial advirtió a Terence Crawford que evite cometer las mismas equivocaciones que él cometió una vez.

Khan se refiere específicamente a 2016, cuando subió de peso para enfrentar a la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, en un peso pactado de 155 libras, cuando en aquel entonces, Khan estaba en peso welter y el tapatío iba rumbo al peso mediano.

Canelo puso fin al encuentro cuando en el sexto asalto noqueó a Khan con un disparo directo al mentón. Es por ello que aconseja a Crawford, quien anunció que está dispuesto a subir de peso súper mediano para enfrentar al mexicano por su campeonato indiscutible.

Khan tiene experiencia con Crawford, campeón indiscutible de peso welter, al sufrir una derrota por detención en 2019, y luego en la pelea final de su carrera, al chocar con Kell Brook en 2022, Khan trabajó junto a Crawford y el entrenador Brian 'Bomac' McIntyre.

Es por ello que sugiere que Crawford debería evitar el enfrentamiento con Canelo.

"Escuché que Crawford podría ir a pelear contra Canelo también. Yo digo que me gustan ambos muchachos y creo que Crawford realmente no debería ceder tanto peso, es demasiado. Yo mismo lo intenté en la cima de mi carrera. Tuve una gran victoria contra Chris Algieri y luego fui y peleé con Canelo", puntualizó Khan a Seconds Out.

Canelo está próximo a enfrentarse a Jermell Charlo, el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, para defender su título mundial contra el campeón indiscutible de peso mediano junior.

En esa pelea, Khan tampoco se muestra muy optimista con una victoria de Charlo.

"No creo que Charlo gane, Canelo es otra cosa, es una bestia. Tiene el poder, la velocidad. Canelo, en mi opinión, es mucho más rápido cuando lanza sus combinaciones. Canelo es un muy buen peleador. No creo que nadie venza a Canelo en 168", afirmó Khan.