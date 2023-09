Tyson Fury y Francis Ngannou, se vieron las caras el pasado jueves por la noche y ofrecieron amplia evidencia de qué esperar cuando los pesos pesado se enfrenten el próximo 28 de octubre.

Durante su presentación en Londres, asistieron representantes de los medios de todo el mundo a un nivel sorprendentes y poco visto en deportes. Fury se mostró en buena forma y al ser un evento innovador deja una buena impresión en el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“No tengo ninguna duda de que Tyson es quizás el deportista más reconocible y popular del planeta, en este momento. Ha trascendido el boxeo y, en cuanto a personalidad, hay que compararlo con Muhammad Ali”, comentó Frank Warren, dueño de Queensberry Promotions.

Sin embargo, para el encuentro entre Fury y Ngannou la exhibición mediática contará con una amplia exposición en medios del mundo, pese a que hay un cierto grupo de seguidores del boxeo que no están de acuerdo con el enfrentamiento.

“Sé y entiendo que a un sector no les gusta la pelea, pero no voy a seguir hablando de las travesuras que encontramos al intentar hacer las peleas que todos queremos”, sostuvo el promotor para Boxingscene.com.

En cuando al MMA, Ngannou, el promotor insistió en que no se debe subestimar el poder que tiene, especialmente a mirarlo de cerca, aseguró que se subirá al ring para enfrentar a Fury y será un combate de dificultad.

“Simplemente creo que no deberíamos subestimar a Francis Ngannou, y verlo en persona no ha hecho más que reforzar esta opinión. Él vendrá a pelear y no debería imaginar ni por un minuto que será una tarea fácil de derrotar. Es robusto, curtido en la batalla y poderoso. Y, según nuestro hombre Joe Joyce, no es un mal boxeador. Sin embargo, de ninguna manera espero que intente superar a Tyson”, reconoció.

Francis vendrá con el objetivo usar su artillería pesada, si se vuelve demasiado físico allí, necesitamos un árbitro fuerte esa noche.