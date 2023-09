Francis Ngannou, ex campeón de peso pesado de UFC, pronunció únicamente cuatro palabras cuando se le preguntó qué pasaría si le da un golpe a Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando se enfrenten el próximo 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

“Buenas noches, luces apagadas”, fue la respuesta de Ngannou durante su conferencia de prensa en Londres.

En ese sentido, el propio Fury reconoció que no sabrá el potencial de su rival hasta que este le dé un golpe limpio, para conocer si golpea más fuerte que Deontay Wilder o Wladimir Klitschko, ambos con una enorme fuerza de golpeo.

Fury no ha sido derrotado en peleas por el título durante los últimos siete años y medio, pero también le recordó a Ngannou que se confirmó como el mejor peso pesado de esta era con su principal atributo, evitar los golpes, especialmente rememorando cuando Wilder le propinó golpes contundentes. orque principalmente evita los golpes y se levantó cuando Wilder lo golpeó con tiros devastadores.

"El tipo es un gran pegador, se ve que es muy grande, fuerte y muy bien formado. Pero, yo he peleado con pegadores grandes, como Wilder, e incluso peleé con Klitschko. Y lo único que ambos tenían en común era que eran pegadores enormes, pero no conectaron cuando era necesario”, se defendió Fury.

Fury cree que Ngannou, que debutará en el boxeo profesional cuando se enfrenten en octubre, lidiará con la misma frustración que la defensa de Fury causó a Klitschko en una pelea de 12 asaltos que el campeón del CMB ganó por decisión unánime en noviembre de 2015. Klitschko de Ucrania era un favorito 4-1 con 22 peleas ganadas de manera consecutiva. Pero Fury lo derrotó en el Esprit Arena en Duesseldorf, Alemania.

Fury se mantiene invicto casi ocho años después de su victoria sobre Klitschko que cambió su carrera.

Ngannou ha demostrado su fortaleza en combates de MMA, con 12 combates que ganó por nocaut. El originario de Camerún, tiene como principal ventaja su gancho izquierdo, pero el movimiento de la parte superior de Fury le permite esquivar golpes constantemente.

"Está bien ser un pegador grande y fuerte para golpear a un rival que no se mueve. Pero es difícil golpear cuando se está en movimiento, no puedes golpear lo que no ves. Soy el mejor en lo que hago porque soy el campeón mundial más esquivo de la historia”, aseveró Fury.

“Entonces, sí, si Ngannou puede acertarme, definitivamente tiene buena puntería y ha estado entrenando, aunque no creo que pueda, nadie pueda hacerme daño. Es un hecho, y si lo hacen, simplemente me levantaré, porque me tumban y vuelvo a levantarme. Nunca me deprimirás, y eso es lo que es, no puedo esperar”, sentenció Fury.