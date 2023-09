La actual campeona mundial de la división de peso mosca femenil de UFC, la mexicana Alexa Grasso, estará exponiendo por primera vez su título ante la ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko, la pelea será el choque estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Alexa Grasso a Noche UFC?

Grasso, quién tiene 30 años de edad, estará buscando su sexta victoria consecutiva tras decisiones unánimes sobre Kim Ji-yeon; en el mes de agosto del año 2020; Maycee Barber; seis meses más tarde; y Viviane Araújo; en el mes de octubre del año 2022. Además de sumisiones sobre Joanne Wood; en el mes de marzo del año 2022 y Valentina Shevchenko, ésa última victoria fue para lograr el título mundial de la división de peso mosca femenil de UFC el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 285.

La guerrera mexicana y campeona de peso mosca, @AlexaGrasso, ¡está lista para defender su cinturón este sábado en #NocheUFC! pic.twitter.com/6KNS7j3PDl — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2023

Se presenta la pelea con un registro de 16-3 con 6 finalizaciones, 4 por nocaut y 2 por sumisión. En su carrera de casi siete años y nueve peleas en UFC, ha ganado dos bonos por desempeño, una vez el Fight of the Night, gracias a su espectacular pelea contra Carla Esparza y una vez el Performance of the Night, gracias a su sorpresiva pero sólida victoria sobre Valentina Shevchenko.

¿Cómo llega Valentina Shevchenko a Noche UFC?

Shevchenko, quién en conocida como 'Bullet' y tiene 35 años de edad, estará buscando regresar a la columna de las victorias tras ser sometida por Alexa Grasso y perder el título mundial de peso mosca femenil de UFC, el cual había defendido previamente en siete peleas antes de ganarlo a Joanna Jędrzejczyk tras una decisión unánime en el mes de diciembre del año 2018 en el evento UFC 231. Las defensas de título incluyen decisión unánimes sobre Liz Carmouche y Jennifer Maia, una decisión divididida sobre Taila Santos y nocauts a Jessica Eye, Katlyn Chookagian, Jéssica Andrade y Lauren Murphy, lo que le valió ser considerada como una de las campeonas mundial más dominantes en UFC.

¡@BulletValentina buscará conquistar de nuevo el cinturón de peso mosca este sábado en #NocheUFC! pic.twitter.com/97BQUdoBvj — UFC Español (@UFCEspanol) September 11, 2023

Se presenta a la pelea con un registro de 23-4 con 15 finalizaciones, 8 por nocaut y 7 por sumisión. En su carrera de casi ocho años y 15 peleas en UFC, ha ganado tres bonos por desempeño, todos por Performance of the Night y gracias a su contundentes y sólidas victorias sobre Julianna Peña, Priscila Cachoeira y Jessica Eye. Ésta será la segunda vez que se enfrenten ya que el pasado mes de marzo del presente año en el evento UFC 285 tuvieron su primera pelea y la mexicana logró una sumisión para ganar el título mundial que la de nacionalidad peruana poseía.

Pelea co-estelar y latinos presentes en Noche UFC

En la cartelera Noche UFC la pelea co-estelar de la noche tendrá como protagonistas al estadounidense Kevin Holland, enfrentando al australiano Jack Della Maddalena, en una pelea por la división de peso welter de UFC. También estarán los estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr. y Tracy Córtez, quienes se enfrentarán a Terrence Mitchell y Jasmine Jasudavicius, en peleas por las divisiones de peso gallo y mosca femenil, respectivamente.

Además, estarán los mexicanos Daniel Zellhuber, Fernando Padilla, Lupita Godinez y Edgar Cháirez, quienes tendrán duras pruebas cuando enfrenten a Christos Giagos, Kyle Nelson, Elise Reed y el brasilero Daniel Lacerda, respectivamente.