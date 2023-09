Jerry Forrest pelea contra Robert Hall Jr. el próximo viernes 15 de septiembre en John Marshall Virginia Ballroom en Richmond, Virginia, en un enfrentamiento de pesos pesados pactado a ocho rounds.

La pelea será trasmitida por FITE TV.

Hall Jr. ganó su última pelea, en septiembre del año pasado, contra Cleveland Billingsly III.

Mientras que, Forrest perdió por nocaut ante Jared Anderson en diciembre de 2022 y no ha registrado victorias en sus últimos cinco enfrentamientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jerry Forrest (@jerry.forrestko)

Resto de la cartelera:

Dusty Hernandez Harrison contra Ronald Montes, 6 asaltos, pesos semipesados

Glenn Dezurn vs. Ernesto Guerrero, 8 rounds, peso gallo

Davide Brito vs. Raphael Carolina, 6 rounds, peso crucero

Donnell Poe contra Mychal Bynum, 4 asaltos, peso ligero junior

Crisanto Lucio vs. Ryan Schwartzberg, 4 rounds, peso welter

William Briscoe contra Rene Robert, 4 asaltos, pesos medianos

Cornell Hines vs.TBA, 4 rounds, pesos medianos