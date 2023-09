No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue… Kenia Enríquez e Ibeth “La Roca” Zamora se declararon en peso y listas para protagonizar una auténtica guerra por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de peso mosca.

La noche de este domingo en la Arena La Paz de la capital sudcaliforniana, dos de las mejores exponentes del boxeo de “guantes rosas” se medirán por el cinturón verde y oro WBC de las 112 libras, en el que será el turno estelar de la velada que ofrece TM Boxing, que encabeza Eric Ibarra, con el apoyo de Imagen TV y Caliente.mx.

En ceremonia de pesaje realizada la tarde de este sábado, la tijuanense Kenia Enríquez y la mexiquense Ibeth Zamora se declararon en peso y en óptimas condiciones para protagonizar una memorable contienda, en la que estará en juego el campeonato mundial interino CMB y la oportunidad de volver a la cima del pugilismo a nivel internacional, debido a que la ganadora podrá enfrentar la triunfadora del pleito de revancha entre Marlén Esparza y la argentina Gabriela Alaniz, por el campeonato regular del organismo verde y oro.

La primera en subir a “la romana” fue Kenia Enríquez (26-1-0, 11 Ko’s), quien registró un peso de 50.700 kilogramos, en su turno la boxeadora originaria de San Cristóbal Huichochitlán, Estado de México, Ibeth Zamora (33-7-0, 13 Ko’s), marcó un peso 50.200 kilogramos.

COMBATE DE TÍTULO FECARBOX

En su casa y ante su gente, Isaac “Bestia” Lucero Jr. (66.600 kg) buscará adueñarse del título welter FECARBOX WBC, al encarar a Leonel Rodríguez (65.800 kg).

Cristian “Kraken” Orozco (69.100 kg), peleará con Brandon Pérez (69.500 kg), en duelo proyectado a seis episodios en la escala de peso superwelter.