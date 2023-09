El campeón argentino superwelter, el marplatense Lucas Bastida, recuperó la libertad el viernes por la tarde noche luego de que fuera decretada la falta de mérito en la causa en se lo ha involucrado, y ya descansa en su hogar de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, tras dos duras semanas alejado de sus seres queridos.

Dicha causa continuará, pero la defensa del “Tornado” ha aportado las medidas de prueba necesarias que, con el transcurso de los días, se espera sean sustanciadas para dejar en claro su inocencia sobre los cargos que se le imputan y que el proceso culmine con su sobreseimiento.

Bastida, que también fuera monarca sudamericano mediano, fue acusado del delito de tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, por lo que debió ser alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán, provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, producto de la falta de mérito recibió la excarcelación y retornó con su familia, para continuar el proceso en libertad y demostrar que es inocente de los cargos que se le imputan.

Cabe destacar que el púgil representado y promovido por Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, fue el primer detenido que declaró en la causa y siempre se puso a disposición de la Justicia. Desde la primera oportunidad, respondió todas las preguntas efectuadas por el fiscal y, según su abogado, el Dr. Juan Cruz Martínez, se espera que “en el devenir de la investigación se logre su inminente sobreseimiento”.

“Estoy contento de haber recuperado la libertad, y regresar a casa con mi pareja y mi hija. Confío plenamente en la Justicia, y sé que esto se va a aclarar. Tengo la conciencia tranquila porque sé que soy inocente y no cometí el delito del que se me acusa. Fue duro estar tanto tiempo encerrado, alejado de mi familia, pero ahora me siento aliviado. En este momento, solo quiero descansar. Quiero centrarme en mi familia y en mi carrera deportiva, que es lo que importa. Sé que en la Justicia se demostrará mi inocencia”, manifestó el marplatense de 26 años.

Su abogado también dejó consideraciones al respecto. “Las medidas de prueba que hemos presentado van a dejar aclarado que Lucas es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan, y no tiene nada que ver con todo ésto. La orden de libertad se fundamenta en la falta de mérito. Entendemos que en un futuro cercano se logrará su sobreseimiento”, explicó el Dr. Martínez.

Bastida (20-3-1, 11 KOs), luego de recuperarse física y psicológicamente, podrá enfocarse en su campaña boxística, que tuvo como última actuación su victoria del pasado 7 de julio sobre Diego Martínez en un amplio fallo unánime, con que conquistó el título nacional superwelter en Cutral Có, Neuquén.