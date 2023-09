Robert García, considerado uno de los mejores entrenadores del boxeo, se ha topado con los breves clips que el equipo de la superestrella mexicana del boxeo, Saúl Canelo Álvarez, ha publicado recientemente en las redes sociales.

Pese al desempeño de Canelo, García quiere ver mucho más que esas promociones para creer que puede vencer de forma convincente a Jermell Charlo en su pelea por el título de peso súper mediano a 12 asaltos que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El entrenador considera que en sus últimas tres peleas, Álvarez no ha tenido el desempeño adecuado para describir a Charlo como un perdedor, asegurando que los mismos videos también han salido a la luz en ocasiones anteriores.

“No olvidemos que ese tipo de videos ha salido en sus peleas anteriores, donde no estuvo tan bien. Hay una gran diferencia entre mostrar un video, de 30 segundos, trabajando duro, a la pelea real. Le doy a Charlo una gran oportunidad porque Canelo no ha lucido tan bien en sus peleas recientes. Sé que dijo que hubo algunas lesiones, algunos problemas personales durante el campamento”, expresó García.

“Esperemos que ese sea el caso porque que quiero una gran pelea competitiva y la tendremos. Pero la pregunta es: ¿Canelo será mejor de lo que ha sido en sus últimas peleas? Porque Charlo lo será, es un boxeador y uno de esos tipos que no se va a contener, no va a recibir demasiados golpes. Charlo va a contraatacar, así que veamos qué aporta Canelo, será una pelea muy, muy reñida, muy competitiva”, afirmó.

En sus últimas tres peleas, Canelo contabiliza una derrota ante Dmitry Bivol, campeón de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y victorias consecutivas por decisión unánime sobre su rival Gennadiy Golovkin y John Ryder. Sin embargo, Canelo aseveró que su muñeca izquierda, que requirió cirugía en octubre pasado, le obstaculizó cuando peleó contra Bivol y Golovkin.

En tanto, Charlo subió dos categorías de peso para enfrentarse a Álvarez por los títulos indiscutibles de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pelea con la que finaliza un período de inactividad de 16 meses, consecuencia de dos fracturas en su mano izquierda por una sesión de sparring a finales de diciembre pasado.

Pese a los desafíos de Charlo, García quiere ver cómo Álvarez manejará la velocidad y el poder de su oponente, que es más alto. Tampoco considera que la ventaja de experiencia del mexicano sobre Charlo en la división de 168 libras sea un factor importante, como indican algunas personas.

"No puedo esperar por esta pelea, será un desafío para Canelo que le pide estar en su mejor forma para ganar. Sabemos que Charlo subirá dos divisiones, pero como todo el mundo ha estado diciendo, no es más pequeño, tal vez incluso más grande que Canelo. Canelo también pesaba 154 libras en algún momento, yo no veo mucha diferencia”, sostuvo el entrenador.

“Estoy convencido que cuando llegue el momento de la pelea, probablemente pesarán aproximadamente el mismo peso, estoy convencido que Charlo aumenta de peso después de ganar peso, así que es interesante. Sabes, creo que será una pelea muy competitiva, no será un desempate y estoy muy emocionado”, finalizó García.