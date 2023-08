El joven sensación prospecto de UFC, el estadounidense de raíces mexicanas Raúl Rosas Jr, enfrentará al estadounidense Terrence Mitchell, en una pelea por la división de peso gallo en UFC, de la cartelera Noche UFC, la cual se estaría llevando a cabo el próximo sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Rosas Jr, quién es conocido como 'El Niño Problema' y tiene 18 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 7-1 con 6 finalizaciones, 1 por nocaut y 5 por sumisión. Por su parte, Mitchell, quién tiene 33 años de edad, se presenta a la pelea con un registro de 14-3 con 14 finalizaciones, 6 por nocaut y 8 por sumisión.

Cartel Noche UFC en Las Vegas celebrando la independencia de México

Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko

Jack Della Maddalena contra Kevin Holland

Anthony Hernández contra Roman Kopylov

Santiago Ponzinibbio contra Daniel Rodríguez

Loopy Godinez vs. Sam Hughes

Terrence Mitchell vs. Raúl Rosas Jr.

Edgar Chairez vs. Daniel Lacerda

Iasmin Lucindo vs. Elise Reed

Tracy Cortez vs. Jasmine Jasudavicius

Christos Giagos contra Daniel Zellhuber