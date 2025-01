La jugada de Kevin Zenon a muchos hinchas de Boca los hizo acordar a la del Turco Mohamed contra Huracán en el Apertura de 1991 que la tira por arriba. Obviamente que el joven del Xeneize ayer quiso hacer el gol, pero historia de los ex a los que les cuesta hacerle goles a sus ex clubes, hay muchas. Guillermo Barros Schelotto, por ejemplo, erró un penal contra Gimnasia y hasta Carlos Bianchi se enojó porque no quería que patee.

Lo cierto es que Zenón no lo hizo, Boca sufrió y Unión, que en el segundo tiempo fue mejor, empató. El equipo de la Ribera tuvo 30 minutos correctos, pero nada más. Demasiado cambios de Gago… El hincha de Boca no tiene idea cómo forma el equipo.

Hay bronca porque se metió muy atrás. El DT ofensivo, de los 4 delanteros, ¿cómo vas a meter el culo atrás contra Unión?

Me gustó Rodrigo Battaglia, se puso la de Boca y ya fue líder en el primer partido. Velasco no arranca, Alarcón necesita tiempo y va a tener que conseguir un 11. Encima, Boca no puede seguir dependiendo de Edinson Cavani y Marcos Rojo que cada vez juegan menos.

