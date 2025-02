La situación de Rodrigo Villagra sigue sin una definición. Pese a que ya pertenece al grupo Foster Gillett tras comprárselo a River Plate, lo cierto es que no tiene club definido. La opción de Estudiantes de La Plata se fue apagando con el correr de los días y, por estas horas, sólo cuenta con dos posibilidades: Vélez Sarsfield o esperar algo de Europa.

River cerró la venta de Villagra en una cifra final y neta de 10 millones de dólares. Un buen negocio teniendo en cuenta que el futbolista no se logró asentar en el once titular de Marcelo Gallardo, pese a la gran apuesta económica que hicieron por él a comienzos de 2024 (8 millones de dólares más un porcentaje del pase de Federico Girotti para Talleres).

Cuando la transferencia se concretó y el grupo que lidera el empresario Foster Gillett se quedó con la totalidad del pase, en Bolavip contamos que Estudiantes de La Plata apareció como la principal opción para que continúe su carrera, siempre y cuando no aparezca una oportunidad de dar el salto a Europa. Todavía no hay una definición, pero hay algunos detalles importantes surgidos en las últimas horas.

Foster Gillett le ofreció a Vélez a Rodrigo Villagra

La opción de Estudiantes de La Plata fue perdiendo fuerza con el correr de los días y el Grupo Foster Gillett le buscó otro club argentino. En las últimas horas, hubo conversaciones entre el grupo empresario y Vélez Sarsfield para que Rodrigo Villagra pueda recalar allí.

Desde el cuerpo técnico que dirige Sebastián Domínguez ven con buenos ojos sumar a Villagra, un jugador que le viene bien para un mediocampo que perderá a mitad de año a Christian Ordóñez por su venta al Parma. Precisamente, este club también compró a Mateo Pellegrino, motivo por el que el ‘Fortín’ puede negociar algún futbolista hasta marzo.

La situación de Villagra y Vélez.

A pesar de que Domínguez aprueba la llegada del ex River, Talleres y Rosario Central, desde el club todavía no están del todo convencidos. La principal razón es una cuestión económica importante, ya que desde Liniers quieren que Foster Gillett se haga cargo de parte del salario del jugador. Si no se cumple con esto, la operación es inviable.

La opción de Europa para Rodrigo Villagra todavía está disponible

La opción de Europa sigue disponible para Villagra. De hecho, pese a que fue ofrecido a Vélez, todavía esperan por alguna oportunidad en el ‘Viejo Continente’, tal como ya hemos adelantado cuando se confirmó su venta de River.

Lo cierto es que el mercado en Europa empieza a cerrarse en las próximas horas, sobre todo, en las 5 grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania), por lo que el reloj corre. Por el momento, el jugador sigue a la expectativa de definir su futuro.

