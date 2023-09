El campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el inglés Tyson Fury, apuntó a Oleksandr Usyk por su reciente actuación contra el retador obligatorio Daniel Dubois.

El mes pasado en Polonia, Usyk retuvo los títulos de la FIB, la AMB y la OMB con un nocaut en el noveno asalto sobre Dubois.

Sin embargo, existe una controversia constante sobre el quinto asalto, cuando Dubois conectó un golpe al cuerpo y Usyk cayó con dolor durante varios minutos.

El árbitro lo consideró un golpe bajo, pero hay observadores que consideraron que el puñetazo era legal.

Fury se encuentra entre los que sintieron que Dubois estaba conectado con un golpe legal y que Usyk debería haber sido descartado.

Usyk eventualmente se recuperaría y seguiría peleando. Derribó a Dubois en el octavo y una vez más en el noveno para detener el juego.

“Pensé que había perdido [ante Dubois] y renunció, así que es un poco renunció [cobarde]”, dijo Fury a Sky Sports. “Y una vez que renuncias, siempre renunciarás, tal como vimos con Dubois. Él también renunció, así que fueron dos renunciantes peleando entre sí”.

“Es difícil decir que alguien renunció, pero Usyk renunció con un golpe al cuerpo y se sacudió por el suelo como un pequeño [cobarde] durante cinco minutos y el otro renunció con un jab. Pero la verdad es la verdad y eso es todo”.

“Pensé que [Usyk] era un guerrero, pensé que era un verdadero peleador. Pero claramente no lo es, solo es un poco cobarde. Me han golpeado de lleno, justo [debajo del cinturón] con los golpes más duros. Nunca lo has visto, no me rodé así. Es lo que es, eres un peleador o no lo eres y si renuncias una vez, siempre renunciarás de nuevo. Mi padre me dijo que cuando Yo era un niño. Si lo vomitas una vez, lo vomitarás siempre y esos son los hechos”.