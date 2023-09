El Campeón Mundial Pesado del CMB, el inglés Tyson Fury y el Campeón Pesado de la UFC, Francis Ngannou, se encontraron cara a cara este jueves en Londres, Inglaterra, en el despegue de la promoción para su combate “La batalla de los más malos”, que se llevará a cabo el próximo 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

Fury (33-0-1, 24 nocauts) y Ngannou (0-0) boxearán diez, o menos, asaltos de tres minutos y tres jueces de primera fila puntuarán la pelea utilizando el sistema de diez puntos. Si los jueces tendrán que hacer algún trabajo esa noche parece totalmente dependiente de cómo “The Gypsy King” decida abordar la pelea, pero dada la cantidad de atención que generó la conferencia de prensa de hoy, eso no importa. El público ya lo ha aceptado.

“Creo que será una noche de acción increíble”, dijo Fury a Queensberry Promotions en un gran evento de lanzamiento en la alfombra roja. “Tienes dos muchachos en la cima del juego. Es boxeo de peso pesado y, bromas aparte, me tomo a Ngannou muy en serio. Cuando llegue el momento, habré estado en el campamento durante doce semanas. Tengo a algunos tipos muy, muy grandes entrando. Tengo a Tom Aspinall [el mejor peso pesado de UFC]. Nunca subestimo a ningún oponente, ya sea un peleador de pub local o el campeón de UFC. Siempre les doy más respeto del que merecen porque todos son amenazas y todos son peligrosos y todos están buscando ese golpe que cambiará las estrellas”.

“Llámame Larry Holmes. Voy a usar el jab con él. Le arrancan la nuez y le hunden la mano derecha y lo enferman”.

La semilla para una pelea entre Fury y Ngannou se plantó por primera vez cuando la pareja se encontró cara a cara en el ring del Wembley Stadum en abril de 2022, después de que Fury noqueara a Dillian Whyte para defender con éxito sus títulos. Lo que comenzó como una pelea de fantasía cobró impulso y cuando las conversaciones para una pelea entre Fury y el campeón de la AMB, la FIB, la OMB y la revista Ring, Oleksandr Usyk, finalmente rompieron el dinero y la exposición que se ofrecía para una pelea de Ngannou se volvió imposible de ignorar.

“Me encanta. Es para lo que vivo”, le dijo Fury a Dan Hardy. “Asumo estos riesgos porque, en primer lugar, me pagan muchísimo dinero y en segundo lugar, dos mundos están chocando. Es la batalla del boxeo y las MMA. El hecho de que sus dos campeones estén en su mejor momento. No venimos de cuatro derrotas seguidas. O lo doy o él me lo hace a mí. Alguien se está quedando sin aliento”.

“Obviamente me pagan muchísimo dinero. Haré que millones y millones de personas de MMA y del boxeo lo vean. Les guste o no el hecho de que lo voy a hacer, ¿adivinen qué van a hacer? Todavía míralo. Sentirán curiosidad. '¿Y si aterriza?”.

“Ahora estoy en la zona del crepúsculo de mi carrera. La semana pasada cumplí 35 años. Quiero disfrutar lo último que me queda de carrera porque nunca se sabe cuándo terminará. Dios no permita que entre allí y me pelee con Ngannou y me haga un ligamento anterior cruzado, un hombro, un corte en un ojo o lo que sea. Nunca se sabe lo que está a la vuelta de la esquina así que hay que aprovecharlo, disfrutar cada minuto y eso es lo que estoy haciendo. Soy un artista nato. Estos boxeadores no me tienen nada bien. Son como oficiales trabajadores. Son rígidos y aburridos y todo el mundo está harto de ello. Cuando vengo, es un evento. Soy el único espectáculo en la ciudad”.

Ngannou finalmente está recibiendo la atención y el dinero que anhelaba durante mucho tiempo. Se enfrenta a una tarea monumental, pero tras superar el tipo de luchas que la mayoría de nosotros sólo podemos imaginar, no tiene absolutamente nada que perder. Ngannou tiene algo de confianza y tendrá la creencia de un campeón, pero incluso él debe aceptar en privado que su único camino real hacia la victoria es asestar el golpe más impresionante en la historia de los deportes de combate. Está entrenando con la leyenda del peso pesado, Mike Tyson, y su introducción al mundo del boxeo profesional no ha sido fácil.

“A estas alturas de la vida estoy viviendo un sueño. Lo estoy disfrutando”, le dijo Ngannou a Carl Frampton en la alfombra roja. “La única presión que tengo es la de darlo todo. Para sacar todo el trabajo que pueda hacer. Todo lo que está en mi poder y lo estoy haciendo para estar bien”.

“Es muy, muy diferente. Sabía que [sería] pero llegar allí y sentirlo es un poco diferente. Después de dos semanas empiezas a sentir tu hombro. Dices: 'Está bien, creo que me duele el hombro' y te das cuenta de que en dos semanas has lanzado tantos golpes como lo harías en un campo de entrenamiento de diez semanas para MMA".

Los fanáticos del boxeo han sido mordaces desde que se anunció la pelea, pero su reacción se basa en una frustración comprensible.

La carrera de obstáculos aparentemente interminable que los negociadores deben atravesar para lograr una pelea significativa ha paralizado estremecedoramente una división que alguna vez estuvo al rojo vivo.

Fury tiene la capacidad y el carisma para consolidarse como el mejor peso pesado de su era, pero desde que venció a Deontay Wilder en su tercera pelea, noqueó a Whyte y golpeó a Dereck Chisora. Los fanáticos del boxeo no quieren ver a Fury enfrentarse a Ngannou. Pueden ver cómo se les escapa la flor de un talento de peso pesado verdaderamente único.

Sin embargo, los puristas constituyen un sector cada vez menor del público de cualquier deporte y nunca hay que olvidar que los boxeadores y los practicantes de MMA son boxeadores profesionales.

Por mucho que los fanáticos del boxeo quisieran ver a Fury y Usyk resolver los asuntos, habrá fanáticos de las MMA que sentirán que se han perdido su propia mega pelea. Ngannou dejó UFC en busca de respeto y dinero sin siquiera pelear contra Jon Jones.

Fury estaría loco si rechazara las enormes sumas que se ofrecen por lo que debería ser poco más que una aparición en una exhibición. El viaje de Ngannou desde las minas de arena de Camerún hasta la cima del mundo de las MMA es fascinante y merece ser recompensado por sus tremendos logros en el octágono.