El superpluma ruso Vildan Minasov (12-1, 7 nocauts) apenas pasó la prueba más dura de su joven carrera, al superar por puntos al ex campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el nicaragüense René “Gemelo” Alvarado (33-14, 22 nocauts), este viernes en el combate estelar de una cartelera que se llevó a cabo en el Tracktor Ice Palace de Chelyabinsk, Rusia.

Lamentablemente, una vez más no se anunciaron puntajes durante la transmisión, lo que dejó a quienes vieron la cartelera en todo el mundo preguntándose si la pelea se anotó correctamente o no, porque Alvarado hizo un gran esfuerzo para ganar, pero no recibió el reconocimiento debido.

El número 10 de la AMB, Alvarado, de 34 años, llegaba a la pelea con una sola victoria (en su Nicaragua natal) en las últimas seis peleas. Minasov, de 26 años, estaba a siete peleas de la derrota inicial de su carrera ante Bahodur Usmonov. Una de esas siete peleas fue una victoria contra el ex campeón de peso ligero de la AMB, Paulus Moses.

Los primeros asaltos fueron en su mayoría de dos vías, pero poco a poco Alvarado tomó el control del centro del ring, mientras Minasov optaba por montar contraofensivas. Ambos boxeadores tuvieron sus oportunidades, Minasov fue un poco más agudo y asestó más golpes.

Alvarado lanzó mucho más pero no logró aterrizar con la misma precisión que Minasov. Sin embargo, la presión constante de Alvarado resultó en que Minasov quedara levemente magullado y fatigado. Sin embargo, Minasov, más joven y con menos experiencia, le dio ataques al excampeón.

La remontada del nicaragüense comenzó en el quinto round. Alvarado aumentó el ritmo y comenzó a conectar con golpes más significativos. No hubo tiros concretos que hicieran tambalear a Minasov pero empezó a perder energía y a comer cada vez más golpes.

Los rounds seis y siete fueron grandes para el nicaragüense, quien atrapó a Minasov contra las cuerdas varias veces y desató furiosas combinaciones. Vildan los tomó con visible dificultad, pero se negó a bajar. Los rounds ocho y nueve estuvieron más igualados, pero Alvarado estaba haciendo más y aterrizando más contra el fatigado oponente.

Sin embargo, el último dicho fue de Minasov, quien hizo tambalear a Alvarado durante el último minuto de la pelea, lo inmovilizó en la esquina pero no logró noquearlo.

En otros resultados, el peso ligero número 13 del WBC/WBA/WBO, Zaur Abdullaev (18-1, 11 nocauts) se anotó la victoria más rápida de la noche, aplastando a su compatriota previamente invicto Roman Andreev (25-1, 18 nocauts) en tres rounds fáciles.

Y el peso súper pluma ruso Ivan Chirkov (11-0, 2 nocauts) pasó la prueba más dura de su carrera apenas superando al peligroso pegador venezolano Edixson “El Cabezón” Pérez (27-9-1, 21 nocauts) para ganar por decisión mayoritaria. Al igual que en la pelea estelar, no se anunciaron puntuaciones.