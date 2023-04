Argentina está viviendo un momento de crisis económica y el peso se devalúa minuto a minuto, lo que provoca que el valor del dólar blue aumente fuertemente. Esto, inevitablemente, genera inflación e impacta directamente en el bolsillo de los argentinos.

A continuación, te explicamos detalladamente qué es el "Dólar Blue".

Qué es el Dólar Blue:

El dólar blue es un término que se utiliza para hacer referencia al tipo de cambio del dólar estadounidense en Argentina, que se establece de manera paralela al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central del país.

El término "blue" se refiere a la antigua práctica de comprar y vender divisas en el mercado negro, que solía ser representado por el color azul en Argentina. El mercado blue surge como una alternativa para aquellos que quieren comprar dólares a un tipo de cambio más favorable que el oficial.

El dólar blue es muy popular en Argentina, ya que muchas personas no confían en el tipo de cambio oficial debido a la historia de la inflación y la devaluación de la moneda nacional. Además, el dólar blue se ha utilizado históricamente como una forma de proteger los ahorros en momentos de crisis económica.

A pesar de su popularidad, el mercado blue no es legal en Argentina y las transacciones que se realizan en él no están respaldadas por el gobierno. Las autoridades han tomado medidas para intentar controlar el mercado blue, pero no han logrado detenerlo por completo.

El precio del dólar blue varía diariamente y puede ser significativamente más alto que el tipo de cambio oficial. Esto significa que las personas que quieren comprar dólares en el mercado blue pueden obtener menos dólares por cada peso argentino que aquellos que compran en el tipo de cambio oficial.

En resumen, el dólar blue es un mercado paralelo no oficial que se utiliza en Argentina para comprar y vender dólares a un tipo de cambio diferente al oficial establecido por el Banco Central del país. Aunque popular, este mercado no es legal y las transacciones que se realizan en él no están respaldadas por el gobierno.