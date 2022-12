Gran Hermano 2022 es el programa furor de la televisión argentina. Es por ese motivo que todos los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país tomaron una gran popularidad en las redes sociales. En este contexto, Daniela Cellis, que había quedado eliminada, pero volvió a entrar ya que ganó el Repechaje, fue una de las que más seguidores sumó desde que apareció en el reality.

La joven de 26 años, que es oriunda de La Reja, Moreno, actualmente es modelo. Cuando ingresó a Gran Hermano e hizo su presentación dejó en claro que le daba una gran importancia a lo estético: "Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños. Me hacían sentir súper fea”. Y agregó: "Quería ser linda para ser aceptada y operarme las lolas me cambió la vida".

En la primera foto que tiene publicada en su cuenta de Instagram, red social en la que supera los 350 mil seguidores, escribió el siguiente texto en la descripción: "Aprende a decir ME QUIERO antes de decir TE QUIERO. El amor propio toma tiempo, días, meses, años, no te sientas mal con vos mismo todos nos llegamos amar en algún momento".

+Daniela Celis antes de Gran Hermano 2022 (FOTOS)