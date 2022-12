Gran Hermano comunicó la expulsión de Juliana, y Maxi, su pareja no pudo contener el llanto. "No puedo creer hermano, ¿cómo me va a pasar esto?", decía el cordobés entre lágrimas, mientras insultaba al aire permanentemente.

¿Qué hizo Juliana para ser expulsada?

Juliana rompió las reglas de Gran Hermano en reiteradas ocasiones, al contar datos del afuera.

Se le advirtió muchas veces y fue sancionada. A pesar de ello, "Tini" siguió rompiendo el aislamiento de la casa afuera día tras día, lo cual está completamente prohibido según las reglas del juego.

Algunas de las cosas que contó Juliana tras su regreso:

Mora extraña a Nacho

La sanción de Coti

Los apodos que tiene cada uno afuera

Cómo fue la gala de repechaje del miércoles

Le dijo a Maxi que vio sus anécdotas

Daniela es el próximo ingreso

La familia va a las galas

Thiago no es fuerte afuera

Marcos tiene mucho aguante afuera

Coti hizo la espontánea

Agustín quiere mucho a Marcos

Cómo son las cosas cuando salís de la casa

La venganza de Daniela

Estrategias de Agustín

Nachiago

Y muchas cosas más...

Por este motivo, Juliana fue sancionada de la siguiente manera:

No podrá participar de la próxima prueba del líder.

Irá a placa directamente.

No podrá nominar en la siguiente gala de nominación.

Sin embargo, a pesar de haber sido avisada en varias ocasiones, Juliana siguió revelando información dentro de la casa. Por lo tanto, este lunes 26 de diciembre, tuvo una nueva penalidad definitiva: EXPULSIÓN