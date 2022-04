Luego de un tiempo en el que surgieron distintos rumores que vinculaban a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, se confirmó que la cantante y el futbolista están en pareja tras ser fotografiados en las playas de Ibiza. Es por ese motivo que en las últimas horas trascendió la palabra de Camila Homs, la ex del jugador del Atlético de Madrid y madre de sus dos hijos.

La modelo, quien llegó hace unos días a Argentina, estuvo presente en un importante desfile y habló con el programa LAM: “Con Rodrigo estamos bien, cordiales, por el bien de nuestros hijos. Lógico que es una situación y un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.

Ante la pregunta de los panelistas sobre el nuevo romance del futbolista con Tini dijo: "No voy a hablar de ese tema". Y agregó: "Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede".

Para cerrar se refirió a sus dos hijos: “Mientras ellos estén bien el resto no me importa. Una cuando es madre, intenta siempre dar lo mejor, porque ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos. Me despierto, los veo, y no puedo tener un mal día. Son mi motor".

El posteo de Camila Homs en su cuenta de Instagram

En LAM hicieron referencia a un posteo que Camila Homs publicó en Instagram dando a entender que el mensaje era para Tini y De Paul. Un seguidor le preguntó si era team China o Wanda a lo que la modelo contestó: "No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias".