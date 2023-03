Coti, ex Gran Hermano, reveló que un jugador de Boca le escribió por Instagram

A más de dos meses de su eliminación de la casa de Gran Hermano 2022, Costanza Romero sigue siendo una de las personalidades más buscadas en los programas de "chimentos" y el foco siempre está en su repercusión tras participar en el programa más visto de Telefé, algo que seguramente le habrá cambiado la vida.

En esta oportunidad, tal como sucedió una vez con un jugador de River, "Coti" fue indagada por sus mensajes privados en Instagram y surgió el nombre de un futbolista de Boca que también fue tapa de varias revistas durante la última semana.

"¿Es cierto que te escribió Javi García?", le preguntó el conductor Ángel De Brito acerca del arquero que fue noticia por los fuertes rumores que lo vinculan con Guillermina Valdes, expareja de Marcelo Tinelli, en una presunta relación amorosa. La reacción de Coti estuvo entre la sorpresa y la risa.

Sorpresivamente, el primer contacto de Javi García habría sido antes de que Costanza entre a GH. "Antes de ser conocida recibí unas reacciones de él en mis redes, pero ya no están. Si entro ahora me aparece la solicitud de él, pero como que no hay ningún mensaje. Se ve que lo borró cuando empecé a contar lo de los jugadores", soltó entre carcajadas.

Es que, como se mencionó anteriormente, en la vereda de enfrente también salpicó la repercusión de Coti. Uno de los tantos futbolistas que le habría escrito a la ex Gran Hermano sería Esequiel Barco, rumores que no se confirmaron hasta el día de hoy pero que Romero utiliza para bromear. Más que curioso.