Blink-182 canceló su gira en Sudamérica y México, motivo por el cual no se presentará en el Lollapalloza Argentina 2023. En Bolavip te contamos cuál es la banda que los reemplazará.

Está confirmado que Blink-182, una de las bandas estadounidenses de pop punk más importantes en el mundo, no se presentará en el Lollapalloza Argentina 2023. Es por ese motivo que desde la organización del evento ya tienen al grupo que reemplazará al trío californiano.

+Lollapalloza Argentina 2023:¿Cuál es la banda que reemplazará a Blink-182?

La banda que reemplazará a Blink-182 en el Lollapalloza Argentina 2023 es Twenty One Pilots, quienes ya se había presentado en la edición 2019 del festival. El show tendrá lugar el sábado 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Algunas de las bandas que se estarán presentando el mismo día en el Lollapalloza Argentina 2023 son Tame Impala, The 1975, Jamie XX, Mora y Jane's Addiction.

+¿Por qué Blink-182 canceló su show en Argentina?

Travis Barker, el baterista de Blink-182, anunció a través de sus redes sociales que se tuvo que someter a una operación en el dedo anular izquierdo, producto de una dura lesión que sufrió a pocos días de comenzar la gira por Sudamérica y México 2023. "Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", fue lo que publicó en Twitter.

+Blink-182 - All The Small Things