Se terminó la espera: por fin, Bizarrap lanzó la tan ansiada session 23. El productor argentino que la viene rompiendo hace ya varios años publicó en Spotify (¿la primera parte?) de la canción que realizó junto a Paulo Londra.

Se trata del tercer tema del cordobés desde su regreso a la música tras la inactividad producida por un problema contractual con el productor Ovy on The Drums. El mismo no fue lanzado en Youtube por, supuestamente, problemas con la plataforma.

Por supuesto, la canción generó muchas repercusiones en redes sociales. Los nombres de ambos artistas se hicieron rápidamente tendencia en Twitter e incluso Coscu se animó a dar su parecer.

"A biza nunca le falla nada... sera este un nuevo plan para sorprendernos a todos? Como le gustan las estrategias de marketing al ch...... de biza", escribió. ¿Será?