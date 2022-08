El domingo 21 de agosto comenzaron los Playoffs en La Voz Argentina 2022: de los 40 participantes que quedan actualmente en el programa, sólo van a permanecer 32 en competencia. La mitad los seleccionan los coaches y los restantes seguirán en carrera gracias a la votación del público.

El miércoles se presentaron arriba del escenario los 10 participantes del Team Mau y Ricky. Luego de que todos canten, los coaches decidió que sigan Francisco Escudero, Juana Bestard, "Beba" Mirabile y Octavio Muratore.

+#TeamMauyRicky - Iván Papetti - "Never gonna give you up" - Playoffs - La Voz Argentina 2022

Ahora, es el turno del público para elegir quiénes son los otros concursantes que pasan a la siguiente etapa. Se disputarán cuatro lugares Stefano Marocco, Iván Papetti, Morena López Díaz, Olivia Cuati, Micaela Sotera y Jazmín Esparta.

+La Voz Argentina: ¿Cómo votar por un participante en los playoffs?

Para votar por uno de los "eliminados", tenés que entrar a lavoz.mitelefe.com (CLICK ACÁ) y hacer click en la foto de uno de los cantantes que no fueron elegidos por el coach. En total pasarán cuatro de los seis a la siguiente ronda.