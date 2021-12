El Fútbol Club Cartagena que milita en la Segunda División del fútbol español colgó en redes sociales una foto con un detalla subido de tono que no pasó por alto e hizo estallar las redes sociales.

En el FC Cartagena que milita en la Segunda División del fútbol español todo es alegría llegado el receso de mitad de temporada. Es que habiendo iniciado la mismo con el objetivo de mantener la categoría, actualmente no solo se encuentra fuera de peligro sino que está en la octava posición y a nada más que un punto del ascenso a La Liga.

Este domingo, para que la llegada de las vacaciones los encuentre con una gran sonrisa, se impuso 3-0 a un Mirandés que sí está penando por no descender, alcanzando así los 30 puntos en 21 partidos jugados, 15 menos que el líder Almería y 9 menos que su escolta Alcorcón, que actualmente estarían abrochando el ascenso directo.

Tanta, pero tanta es la euforia que se vive por estos días en el Submarino Albinegro que dos de sus futbolistas no tuvieron ninguna intención de ocultarlo en la foto que se publicó en las redes sociales oficiales del club para anunciar el merecido descanso de un equipo que marcha en racha ganadora.

Aquí no hubo censura alguna y los usuarios no tardaron en detectar la mano indiscreta de uno de los futbolistas tocando a otro donde más duelen los pelotazos, ambos cubiertos nada más que por una toalla. "¡Felices y merecidas vacaciones, Equipo!", se leyó junto a la foto, con un emoji que anuncia que el contenido no es apto para menores de 18 años en un acto de evidente complicidad.

Al costado de ellos dos se puede ver a un futbolista de pie, cubriéndose con una toalla al aparentar estar completamente desnudo. No sabemos ustedes, pero no nos gustaría nada formar parte de ese vestuario...