Desde el anuncio de Chano Carpentier en el Lollapalooza 2023, no se habla de otra cosa en las redes sociales que del comienzo de la venta de entradas para la "Última Noche Mágica", la función de reencuentro y final de "Tan Biónica".

Este jueves, a través de las redes sociales, tanto la banda como la plataforma a cargo de los tickets, anunciaron el inicio de la venta de localidades con la canción "Momentos de mi vida". Recordá la letra a continuación.

+ Letra de "Momentos de mi vida", la canción del anuncio de Tan Biónica:

Dale, no me podés tratar así,

en este martes medio gris,

la luna es una cosa que se pierde

en la penosa madrugada silenciosa

del cielo de San Martín.



Todo amanecer que estés acá

con esas ganas de llorar,

la pena es un recuerdo moribundo

que se guarda bien profundo,

en el submundo inmundo de mi ser.



Es la hora de tomar nota,

de pagarte todas las cuotas,

de reconocer las derrotas

y la habilidad de perderte.



Todo lo que fui que ya no soy,

creo que perdí la conexión

de momentos de mi vida.

Si ya no me espera nadie hoy,

me gusta perder la dirección,

mañana es otro día.



Loca, si estás tan sola como yo,

yo te comparto este dolor,

las cosas del destino no se miden

con la esencia ni el idioma de la ausencia,

que deja tu aparecer.



Es la hora de tomar nota,

de pagarte todas las cuotas,

de reconocer las derrotas

y la habilidad de perderte.



Todo lo que fui que ya no soy,

creo que perdí la conexión

de momentos de mi vida.

Si ya no me espera nadie hoy,

me gusta perder la dirección,

mañana es otro día.



Todo lo que fui que ya no soy,

creo que perdí la conexión

de momentos de mi vida.

Si ya no me espera nadie hoy,

me gusta perder la dirección,

mañana es otro día.



De momentos de mi vida.



Mañana es otro día.

+ ¿Cuándo empieza la venta de entradas para la "Última Noche Mágica" de Tan Biónica?

La venta de localidades para la última función de Tan Biónica se dará a conocer mañana viernes 11 de mayo, así como también la fecha y sede del show y los valores de los tickets.

+ El misterioso anuncio de All Access, que venderá las entradas para Tan Biónica: